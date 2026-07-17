Η ΑΕΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας σεζόν στο μεταγραφικό «παζάρι» του καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση δύο ακόμη ποδοσφαιριστριών. Η «Ένωση» ενέταξε στο δυναμικό της τη διεθνή μέσο από το Ελ Σαλβαδόρ, Μακένα Ντομίνγκεζ, και την Αυστραλή αμυντικό Άβα Πιάτσα.

Η 23χρονη Ντομίνγκεζ προέρχεται από το αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε με τα Πανεπιστήμια της North Carolina και της LSU. Από την άλλη, η 21χρονη Πιάτσα έχει παραστάσεις από την Αυστραλία, την Πορτογαλία και την Αρμενία.

Αναλυτικά:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Μακένα Ντομίνγκεζ. Η 23χρονη (19/06/2003) διεθνής με το Ελ Σαλβαδόρ μέσος, ύψους 1,61μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Η Μακένα Ντομίνγκεζ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αμερικανικού ποδοσφαίρου! Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από το σχολείο όπου με τους Strikers FC σημείωσε περισσότερα από 100 τέρματα σε 3 χρονιές. Το 2021 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο της North Carolina και το 2024 κατέκτησαν το Εθνικό Πρωτάθλημα. Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε σε 22 αγώνες ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε τη φανέλα της LSU, μετρώντας 22 συμμετοχές.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Μακένα Ντομίνγκεζ δήλωσε στο aek.gr:

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για την ευκαιρία να αγωνιστώ στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά για την ομάδα και να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους μας».

Μακένα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Άβα Πιάτσα. Η 21χρονη (04/04/2005) αμυντικός από την Αυστραλία, ύψους 1,73μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Η Άβα Πιάτσα ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την Sydney University Soccer Football Club. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην Κ17 της Apia Leichhardt.

Επιλέχθηκε για το Football NSW Institute, προτού ενταχθεί στη Melbourne Victory ως παίκτρια υπό δοκιμή και πραγματοποίησε μία εκπληκτική χρονιά, κατά την οποία έγινε μέλος του προγράμματος προπόνησης «Future Matildas» και συμμετείχε σε αρκετά προπονητικά καμπ της ομάδας «Young Matildas». Η επιτυχία αυτή οδήγησε στην υπογραφή του πρώτου της συμβολαίου για το πρωτάθλημα A-League με την Canberra United.

Το Σεπτέμβριο του 2024 φόρεσε τη φανέλα των Newcastle Jets, ενώ στη συνέχεια, έκανε το άλμα για το πορτογαλικό πρωτάθλημα και την Albergaria. Το καλοκαίρι του 2025 πήρε μεταγραφή για την αρμένικη Pyunik Yerevan, ενώ ακολούθησε η επιστροφή της στην Αυστραλία για λογαριασμό της Brisbane Roar FC, με την οποία έφτασε έως τα Ημιτελικά του Πρωταθλήματος.

Ήταν διεθνής με την Κ20 της Εθνικής Ομάδας της Αυστραλίας.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Άβα Πιάτσα δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι ενθουσιασμένη που έρχομαι σε έναν τόσο μεγάλο Σύλλογο, με τόσο σπουδαία Ιστορία. Ειλικρινά είμαι ευγνώμων που έρχομαι στην ΑΕΚ και ευχαριστώ τους ανθρώπους του συλλόγου. Περιμένω να ξεκινήσει η σεζόν, να γνωρίσω και να αφομοιώσω την κουλτούρα της ΑΕΚ και να τα δώσω όλα για την ομάδα. Ανυπομονώ για αυτή τη νέα πρόκληση και φυσικά για να σας γνωρίσω όλους».

Άβα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»