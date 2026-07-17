Η Ντάρια Κασάτκινα παντρεύτηκε τη σύντροφό της στην Αθήνα

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της της ζωής έζησε η Ντάρια Κασάτκινα, καθώς η Αυστραλή τενίστρια παντρεύτηκε τη σύντροφό της στην Αθήνα, με φόντο τη θάλασσα!

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2021, είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του 2025 και πλέον έκανε το επόμενο βήμα, επιλέγοντας την Ελλάδα για να ανταλλάξει όρκους αγάπης. Σύμφωνα δημοσιεύματα στην τελετή βρέθηκαν περίπου 40 καλεσμένοι. Η 29χρονη τενίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ξεχωριστή ημέρα μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας«Περάσαμε την καλύτερη μέρα της ζωής μας. Γιορτάσαμε την αγάπη, την ελευθερία και την αποδοχή. Δεν υπάρχουν λόγια προς το παρόν, μόνο ευγνωμοσύνη».

Να θυμίσουμε πως η Κασάτκινα είχε αποκαλύψει ήδη από πέρυσι πως ο γάμος με τη Ναταλία Ζαμπιάκο βρισκόταν στα σχέδιά τους. Οι δυο τους ετοίμαζαν την τελετή για περίπου έναν χρόνο, επιλέγοντας να τη μοιραστούν μόνο με τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους, καθώς οι καλεσμένοι δεν ξεπέρασαν τους 40. Ανάμεσά τους βρέθηκαν και φίλοι από τον χώρο του τένις, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Αθήνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Wimbledon.



