Ρωσία Κ20: Επιστροφή με το δεξί στις διεθνείς διοργανώσεις

Η εθνική ομάδα Κ20 της Ρωσίας έκανε πρεμιέρα με καθαρή νίκη επί της Σερβίας, σημειώνοντας το 3-0 στην πρώτη της επίσημη εμφάνιση, ενώ η άρση του αποκλεισμού των αναπτυξιακών εθνικών ομάδων της χώρας έγινε στη 1 Ιανουαρίου του 2026. Η Ρωσία Κ20 μπαίνει δυναμικά στη νέα της εποχή, με το πιο ιδανικό ξεκίνημα.

Πανηγύρισαν την πρώτη τους επίσημη νίκη, με την δεύτερη να έρχεται αμέσως μετά, απέναντι στη Βουλγαρία με 3-1, καθαρίζοντας το ματς στα τέσσερα σετ. Η ομάδα έχει ακόμα ένα παιχνίδι μπροστά της, απέναντι στην Τουρκία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027.

🇪🇺 Avrupa Şampiyonası, Fransa - Slovakya maçı ile 20 dakika sonra başlıyor



📍 Göteburg, İsveç pic.twitter.com/ImTmK3UDKh — Gibby (@gibbybaris) August 21, 2026

Η εθνική ομάδα Ρωσίας έχει ήδη εξασφάλιση το 2-0 στις νίκες ομίλου και συνεχίζει να διεκδικεί την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πλήρης άρση αποκλεισμού έγινε στις 8 Ιουλίου 2026, με την FIVB να επιτρέπει την άμεση επιστροφή των Ρώσων αθλητών και εθνικών ομάδων σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις. Μάλιστα μαζί με την άρση περιορισμών της χώρας, αποκαταστάθηκε και η θέση των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών στην παγκόσμια κατάταξη. Πιο συγκεκριμένα, επανήλθαν στην κατάταξη που βρίσκονταν στο World Ranking με τους βαθμούς που είχαν «παγώσει» κατά την αρχική τους αποβολή.