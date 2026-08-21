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Σάκκαρη: Στο πλευρό του μικρού Νικόλα που δίνει μάχη με τον καρκίνο
21/08/2026
ΤΕΝΝΙΣ

Σάκκαρη: Στο πλευρό του μικρού Νικόλα που δίνει μάχη με τον καρκίνο

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Μαρία Σάκκαρη στάθηκε στο πλευρό του μικρού Νικόλα, ο οποίος δίνει μάχη με τον καρκίνο, προσφέροντας 8.000 ευρώ για τη μεταμόσχευση που περιμένει.

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Μια συγκινητική κίνηση έκανε η Μαρία Σάκκαρη, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της στον μικρό Νικόλα, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προσέφερε 8.000 ευρώ για τον μικρό Νικόλα, με τα χρήματα να δίνονται στην οικογένειά του για τη μεταμόσχευση που περιμένει.

Η προσφορά της Σάκκαρη έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της «Παιδικής Χαράς», η οποία την ευχαρίστησε για τη βοήθειά της. Η ίδια, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα για τη σημασία της προσφοράς, έγραψε στα social media:«Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά. Αρκεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν μπορούμε, για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη».


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