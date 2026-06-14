Ολυμπιακός: Τρέλα για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης και στο «Καραϊσκάκης»

Η αποστολή της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού από το μεσημέρι της Κυριακής (14/6), βρίσκεται στη βάση της, έχοντας στις αποσκευές της το 4ο τρόπαιο του Champions League που κατακτήθηκε την Παρασκευή (12/6) στη Μάλτα και στον δραματικό τελικό με τη Φερεντσβάρος.

Μετά τη θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιος «Ελ. Βενιζέλος» οι παίκτριες του Ολυμπιακού και το προπονητικό τιμ των Γιώργου Ντόσκα και Γιώργου Φουντούλη, κατευθύνθηκε στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Καθ' οδόν ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μιχάλης Κουντούρης ενημέρωσε τις παίκτριες για το πριμ των 100.000 ευρώ που θα δώσε στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ως επιβράβευση για την κορυφαία επιτυχία τους.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» οι παίκτριες γνώρισαν την αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, που πήγαν στο «σπίτι» του συλλόγου. Με το βαρύτιμο τρόπαιο σε πρώτο πλάνο οι παίκτριες ένιωσαν για άλλη μια φορά την αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού, όπως συνέβη και στα παιχνίδια που έδωσαν στο Final 4 του Champions League στη Μάλτα. Παίκτριες και οπαδοί έγιναν ένα, τραγουδώντας για τον σύλλογο της καρδιάς τους, με τις αθλήτριες του Ολυμπιακού να λαμβάνουν ξανά την αγάπη και την υποστήριξή τους.