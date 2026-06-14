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Ολυμπιακός: Πριμ του Μαρινάκη στις πρωταθλήτριες Ευρώπης
14/06/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Πριμ του Μαρινάκη στις πρωταθλήτριες Ευρώπης

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιβραβεύει την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού με ένα γενναίο bonus ύψους 100.000 ευρώ!

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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιβράβευσε την ομάδα πόλο γυναικών για την κατάκτηση του Champions League με ένα πριμ που αγγίζει τα 100.000 ευρώ!

Την απόφαση αυτή έκανε γνωστή στις παίκτριες των Ερυρθολεύκων ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μιχάλης Κουντούρης, την ώρα που οι πρωταθλήτριες Ευρώπης μετέβαιναν με το πούλμαν στο «Γ.Καραϊσκάκης» για να πανηγυρίσουν με τον κόσμο τον 4ο τίτλο τους.

Οι Ερυθρόλευκες έφθασαν λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στο «Ελ.Βενιζέλος», όπου τις υποδέχθηκαν σε κλίμα συγκίνησης οι δικοί τους άνθρωποι και πλέον θα δώσουν συνέχεια στο... πάρτι που ξεκίνησαν στη Μάλτα μετά τη νίκη επί της Φερεντσβάρος.

Δείτε το βίντεο του Ολυμπιακού

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