Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιβράβευσε την ομάδα πόλο γυναικών για την κατάκτηση του Champions League με ένα πριμ που αγγίζει τα 100.000 ευρώ!

Την απόφαση αυτή έκανε γνωστή στις παίκτριες των Ερυρθολεύκων ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μιχάλης Κουντούρης, την ώρα που οι πρωταθλήτριες Ευρώπης μετέβαιναν με το πούλμαν στο «Γ.Καραϊσκάκης» για να πανηγυρίσουν με τον κόσμο τον 4ο τίτλο τους.

Οι Ερυθρόλευκες έφθασαν λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στο «Ελ.Βενιζέλος», όπου τις υποδέχθηκαν σε κλίμα συγκίνησης οι δικοί τους άνθρωποι και πλέον θα δώσουν συνέχεια στο... πάρτι που ξεκίνησαν στη Μάλτα μετά τη νίκη επί της Φερεντσβάρος.

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