Οι Ελένη Σύρρα, Νεφέλη Στούπα και Κατερίνα Τσινέκε της Team Hellas συμμετείχαν σε ένα challenge με διλήμματα στο περιθώριο του τουρνουά 3x3 αποκλειστικά για κορίτσια που διοργάνωσαν η Dr. Hoops και η Α.Σ. Λέων Κρωπίου.

Οι τρεις διεθνείς αθλήτριες άφησαν για λίγο το αγωνιστικό κομμάτι και απάντησαν σε διλήμματα, συμμετέχοντας σε ένα σύντομο βίντεο με πιο χαλαρή διάθεση.

Το challenge πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης 3x3 αποκλειστικά για κορίτσια, η οποία συγκέντρωσε νεαρές αθλήτριες και φίλους του μπάσκετ, με στόχο την ενίσχυση και την προβολή του μπάσκετ 3χ3 γυνιακών.

Η παρουσία των αθλητριών της Team Hellas έδωσε ξεχωριστό ενδιαφέρον στη διοργάνωση, καθώς είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά που συμμετείχαν, αλλά και να μοιραστούν στιγμές πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι.

Δείτε το βίντεο με τις απαντήσεις της Ελένης Σύρρα, της Νεφέλης Στούπα και της Κατερίνας Τσινέκε στα… δικά μας διλήμματα.