Η μεγαλύτερη επένδυση ιδιώτη στο ποδόσφαιρο γυναικών της Ισπανίας ανήκει στον Πάου Γκασόλ!

Μια ιστορική συμφωνία που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο γυναικών της Ισπανίας επικυρώθηκε πριν λίγες ώρες από τους συλλόγους της Liga F.

Το επενδυτικό σχήμα του θρυλικού Πάου Γκασόλ, το «Gasol16 Ventures» προχώρησε σε μια εμπορική επένδυση-μαμούθ ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ στο πρωτάθλημα των γυναικών!

Η πρωτοβουλία του κορυφαίου σέντερ αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση ιδιώτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ισπανία, ενώ τα κεφάλαια αυτά θα κατανεμηθούν σταδιακά μέσα στις επόμενες τέσσερις σεζόν.

‼️Los clubes de Liga F APRUEBAN la propuesta de inversión de Gasol16 Ventures



El exjugador de baloncesto invertirá 55 MILLONES DE EUROS en la competición. Es la inversión privada más grande en una competición femenina de fútbol.



Y ya es real. pic.twitter.com/VOgzlLjE2Q June 29, 2026

Με αφορμή την είδηση αυτή, τα ισπανικά Μέσα έκαναν έναν απολογισμό για τα νούμερα που έχει συγκεντρώσει το άθλημα τα τελευταία χρόνια, με την τηλεθέαση της Liga F να έχει εκτοξευθεί, φτάνοντας πλέον τους 7,5 εκατομμύρια τηλεθεατές το 2025.

Επιπλέον, κατά την περίοδο 2024-25, τα γήπεδα προσέλκυσαν σχεδόν 400.000 θεατές συνολικά, παρουσιάζοντας άνοδο 7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, αν και ο μέσος όρος παραμένει χαμηλός, στους 1.650 φιλάθλους ανά αγώνα.

Στο μεταξύ είδαμε κορυφαία ονόματα του ισπανικού ποδοσφαίρου, όπως η Αλεξία Πουτέγιας, να αποχωρούν αναζητώντας μεγαλύτερα συμβόλαια στο εξωτερικό. Μια επένδυση όπως αυτή του άλλοτε NBAer και παίκτη της Φούρια Ρόχα, μόνο θετικό αντίκτυπο θα έχει και μπορεί σίγουρα να αποτρέψει παίκτριες τέτοιου βεληνεκούς από το να εγκαταλείψουν στο μέλλον τη Liga F.