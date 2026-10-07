Τσινέκε: Εξιτήριο μετά την επέμβαση στην ποδοκνημική

Η διεθνής γκαρντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης και πλέον περνά στο επόμενο στάδιο, αυτό της αποκατάστασης και της σταδιακής επανόδου στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, την Έλενα Τσινέκε επισκέφθηκε ο General Manager του Αθηναϊκού Qualco, Παναγιώτης Γκουγκουτούδης, ενώ στο πλευρό της βρέθηκαν και οι συμπαίκτριές της, εκφράζοντας τη στήριξη και τις ευχές τους για γρήγορη επιστροφή.

Η ομάδα ευχαρίστησε τον επικεφαλής χειρουργό Χρήστο Θέο, τη γιατρό της ομάδας Χαρά Κόρμαρη, καθώς και τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για τη συνεργασία και την ιατρική φροντίδα.

Πλέον, η Έλενα Τσινέκε επικεντρώνεται στην αποκατάστασή της, με στόχο να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα στα παρκέ. Οι άνθρωποι της ομάδας, πάντως, έχουν ήδη ξεκαθαρίσει πως θα βρίσκονται δίπλα της σε κάθε βήμα της προσπάθειάς της.