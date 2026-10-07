Επιτυχής η επέμβαση της Γωγώς Αγγελοπούλου – Το μήνυμα ευγνωμοσύνης

Μετά την επέμβαση, η Γωγώ Αγγελοπούλου ευχαρίστησε δημόσια όσους στάθηκαν στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή του τραυματισμού της, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τη στήριξη που έλαβε το προηγούμενο διάστημα.

Το ευχαριστώ της Αγγελοπούλου:

«Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στον κ. Θάνο Αραγιάννη για τη σημαντική στήριξη και την πολύτιμη προσφορά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για εμένα. Η βοήθειά του αποτελεί μια πράξη πραγματικής αλληλεγγύης, που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω με μεγαλύτερη αισιοδοξία τον δρόμο της αποκατάστασης.

Παράλληλα, ευχαριστώ θερμά την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της Γιώργο Καραμπέτσο, για το διαρκές ενδιαφέρον και τη στήριξη που μου έχουν προσφέρει από την πρώτη στιγμή του τραυματισμού μου.

Επίσης ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κύριο Ισίδωρο Κούβελο για την έμπρακτη βοήθειά του.

Η συμπαράσταση όλων σημαίνει πολλά για εμένα και την οικογένειά μου».

Πλέον, το βλέμμα της είναι στραμμένο στην αποκατάσταση και στην επιστροφή της στα γήπεδα, με την ίδια να ξεκινά το επόμενο κεφάλαιο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα.