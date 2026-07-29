WBLA: Οι Lady Warriors κατέκτησαν τον τίτλο της ιστορικής πρώτης σεζόν – MVP η Στέλλα Φουράκη

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου στο γήπεδο Eurohoops – Λεόντειος Σχολή Αθηνών η μεγάλη γιορτή του WBLA – Women's Basketball League Athens, όπου πραγματοποιήθηκαν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης, οι απονομές των μεταλλίων, του κυπέλλου και των ατομικών διακρίσεων, σηματοδοτώντας το φινάλε της ιστορικής πρώτης σεζόν του πρωταθλήματος.

Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο όμορφες αναμετρήσεις, σε μια ημέρα αφιερωμένη αποκλειστικά στο ερασιτεχνικό γυναικείο μπάσκετ.

Μικρός Τελικός

Batskets 54 – 70 Reunited Airballs Club

Οι Reunited Airballs Club πραγματοποίησαν μία πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στις αξιόμαχες Batskets και έφτασαν στη νίκη με 70-54, κατακτώντας την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο της πρώτης σεζόν του WBLA.

Οι Batskets ολοκλήρωσαν μία εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση, αποδεικνύοντας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ότι αποτέλεσαν μία από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες του πρωταθλήματος.

Μεγάλος Τελικός

Lady Warriors 58 – 52 Alley oopsies

Ο μεγάλος τελικός αντάμειψε κάθε φίλο του μπάσκετ που βρέθηκε στο γήπεδο. Οι Lady Warriors και οι Alley oopsies πρόσφεραν το πιο δυνατό και συναρπαστικό ντέρμπι ολόκληρης της σεζόν, με υψηλή ένταση, δυνατές άμυνες και αμφίρροπη εξέλιξη μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Οι Lady Warriors διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης και επικράτησαν με 58-52, κατακτώντας τον τίτλο της πρώτης πρωταθλήτριας στην ιστορία του WBLA – Women's Basketball League Athens.

Οι Alley oopsies ολοκλήρωσαν μία εξαιρετική αγωνιστική χρονιά, κατακτώντας επάξια τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, έχοντας πρωταγωνιστήσει καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Πολυτιμότερη Παίκτρια (MVP)

Η κορυφαία ατομική διάκριση της διοργάνωσης απονεμήθηκε στη Στέλλα Φουράκη, η οποία αναδείχθηκε MVP της 1ης Σεζόν του WBLA, επιβραβεύοντας τη σταθερότητα, την αγωνιστική της παρουσία και τη σημαντική συμβολή της στην πορεία της ομάδας της προς την κατάκτηση του τίτλου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ

Με την ολοκλήρωση της πρώτης ιστορικής σεζόν, η οργανωτική ομάδα του WBLA θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλες τις αθλήτριες, τις ομάδες, τους

προπονητές, τους διαιτητές, τους κριτές, τους εθελοντές, τους χορηγούς, τους συνεργάτες, το Gazzetta και το Gazzetta Women ως Αποκλειστικούς Χορηγούς Επικοινωνίας, καθώς και όλους τους φιλάθλους που στήριξαν με την παρουσία και το ενδιαφέρον τους αυτή τη νέα προσπάθεια.

Η επιτυχία της πρώτης σεζόν απέδειξε ότι το ερασιτεχνικό γυναικείο μπάσκετ έχει τη δυναμική, το πάθος και την ποιότητα να αναπτύσσεται συνεχώς και να δημιουργεί μία δυνατή μπασκετική κοινότητα.

Ραντεβού στη 2η Σεζόν!

Η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε, όμως αυτό είναι μόνο η αρχή.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στα τέλη Οκτωβρίου για τη 2η Σεζόν του WBLA – Women's Basketball League Athens, με ακόμη περισσότερες ομάδες, νέες συγκινήσεις και ακόμα περισσότερο μπάσκετ.

Σας ευχαριστούμε όλους που γίνατε μέρος της ιστορίας της πρώτης σεζόν του WBLA.

Καλό καλοκαίρι σε όλους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στα γήπεδα πολύ σύντομα!