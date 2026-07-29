Πρώτη λαμπαδηδρόμος στο Dakar 2026 η Ελένη Ιακωβάκη

Η Ελένη Ιακωβάκη θα είναι η πρώτη λαμπαδηδρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 400μ. βρέθηκε στο γραφείο του προέδρου της ΕΟΕ, ο οποίος τη συνεχάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ριέτι και της έκανε γνωστή τη συγκεκριμένη τιμητική επιλογή!

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος:«Ήθελα να σε γνωρίσω από κοντά και να σε συγχαρώ για την επιτυχία σου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να είσαι η πρώτη Λαμπαδηδρόμος στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ, που θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Εκφράζεις με πολλούς τρόπους της αριστεία στην οποία πιστεύουμε και μπορείς να αποτελέσεις ένα πρότυπο για όλη τη νεολαία».

Επίσης ο Πρόεδρος της ΕΟΕ είπε στην 17χρονη πρωταθλήτρια. «Είσαι μέλος μιας εξαιρετικής φουρνιάς στο στίβο, με πολλά νέα παιδιά που έχουν μεγάλες δυνατότητες και θέλω να σου πω, ότι έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα για τη στήριξη των νέων παιδιών. Ένα πρόγραμμα που θα αφορά ηλικίες από 15 έως 18 προκειμένου αυτά τα παιδιά να μην εγκαταλείψουν τον αθλητισμό όταν ξεκινούν τις σπουδές τους. Θέλουμε οι νέοι μας να είναι άριστοι και στον αθλητισμό αλλά και ακαδημαϊκά. Χαιρόμαστε που έχουμε τόσο ταλαντούχα νέα παιδιά και θα είμαστε κοντά σου, να σε στηρίξουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε ότι χρειαστείς. Είναι μία νέα Ολυμπιακή Επιτροπή που έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τους αθλητές και τις Ομοσπονδίες, τον εξοπλισμό των Αθλητικών Ομοσπονδιών και να φτιάξουμε τα στάδια που έχουν εγκαταλειφθεί, για να έχετε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προπόνησης και άθλησης. Όπως φτιάξαμε τον Σχινιά και όπως φτιάχνουμε το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο και το Παναθηναϊκό Στάδιο», κατέληξε ο κ. Κούβελος.

Η συνάντηση έγινε πριν αναχωρήσει η Ελένη Ιακωβάκη για το Ορεγκον, όπου θα πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου Κ20 και συνοδευόταν από τον πατέρα της, Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή του στίβου Περικλή Ιακωβάκη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμάς Τόκας δήλωσε για την επιλογή της Ελένης Ιακωβάκη: «Η νεαρή πρωταθλήτρια θα παραλάβει πρώτη τη Φλόγα από την Πρωθιέρεια και θα ξεκινήσει τη Λαμπαδηδρομία, διανύοντας μια σύντομη συμβολική διαδρομή εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου και ανοίγοντας έτσι τη διαδρομή της Φλόγας προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026. Η Ελένη Ιακωβάκη επιλέχθηκε για αυτόν τον ξεχωριστό ρόλο γιατί εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων. Ως μία αθλήτρια της νέας γενιάς, έχει ήδη αποδείξει ότι οι μεγάλες διακρίσεις κατακτώνται με σκληρή δουλειά, επιμονή και αφοσίωση, ενώ οι επιτυχίες της συνοδεύονται από ήθος, σεμνότητα, προσήλωση στους στόχους της και απόλυτο σεβασμό στις αξίες του Ολυμπιακού Κινήματος.»

Oι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων του 2026 θα γίνουν στο Ντακάρ της Σενεγάλης από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από όλο τον κόσμο ηλικίας 15-18 ετών.