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Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια των ΠΑΕ και ΚΑΕ για τις πολίστριες των Πειραιωτών
13/06/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια των ΠΑΕ και ΚΑΕ για τις πολίστριες των Πειραιωτών

Δημήτρης Τομαράς

Οι ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν θερμά τις πολίστριες των Ερυθρόλευκων για την κατάκτηση της ευρωκούπας.

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Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη το γυναικείο τμήμα πόλο για τον ευρωπαϊκό του τίτλου ως εξής:

Στο θρόνο της Ευρώπης οι Γυναίκες του Θρύλου. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση του Champions League στο Πόλο Γυναικών.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ομάδα Πόλο Γυναικών για την κατάκτηση του Champions League, για τέταρτη φορά στην ιστορία της, φτάνοντας το τμήμα του Συλλόγου τους οκτώ ευρωπαϊκούς τίτλους.

Μία θρυλική χρονιά για τις «ερυθρόλευκες», οι οποίες κατέκτησαν τα πάντα μέσα στη σεζόν: Champions League, Πρωτάθλημα Ελλάδας, Κύπελλο Ελλάδας και Σούπερ Καπ Ελλάδας. Ο Σύλλογος έφτασε πλέον τους 347 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα.

Συγχαρητήρια Θρύλε, ταβάνι μας ο ουρανός!

Η ανάρτηση της πειραϊκής ΚΑΕ:

Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ!
Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της!
Μας κάνατε υπερήφανους!
#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos

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