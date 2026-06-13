Ο απόλυτα ευχάριστος χαμός - αλλά και ένα μεγάλο πάρτι - προέκυψαν στην εξέδρα του κόσμου του Ολυμπιακού μετά την εκτέλεση του πέναλτι της Σιούτη στον νικηφόρο ευρωπαϊκό τελικό του πειραϊκού συλλόγου με τη Φερεντσβάρος στο πόλο γυναικών. Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την στιγμή της εκτέλεσής του αλλά και τους πανηγυρισμούς του κόσμου στις κερκίδες.

