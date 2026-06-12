GWomen
Ολυμπιακός: Τα στιγμιότυπα της κατάκτησης του Champions League
12/06/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Τα στιγμιότυπα της κατάκτησης του Champions League

Δημήτρης Μύτικας

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Champions League στο πόλο γυναικών επικρατώντας με 17-14 στη διαδικασία των πέναλτι της Φερεντσβάρος. Τα στιγμιότυπα του ματς.

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Ο Ολυμπιακός έκανε ένα τεράστιο comeback και έφτασε στην κατάκτηση του Champions League γυναικών στο πόλο! Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα βρισκόταν με 14-12 πίσω στο σκορ και με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά κατάφερε να στείλει το ματς στη διαδικασία των πέναλτι.

Στα πέναλτι η Μπριτ Βαν Ντε Ντόμπελστιν ήταν σε εξαιρετική κατάσταση! Απέκρουσε τρεις εκτελέσεις και με ισάριθμες εύστοχες των συμπαικτριών της διαμορφώθηκε το τελικό 17-14, με το οποίο οι «ερυθρόλευκες» πήραν τη νίκη και κατέκτησαν τον τίτλο.

Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης

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