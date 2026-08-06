Αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στη Γερμανία. Οι ΗΠΑ έχουν τον τίτλο του μεγάλο φαβορί και κρίνοντας από τις επιλογές τους, δικαιολογημένα θεωρούνται ως η κορυφαία ομάδα.

Η 12αδα της Αμερικής έγινε γνωστή και θα έχει όλα της τα μεγάλα «αστέρια» διαθέσιμα, με στόχο την κορυφή του κόσμου.

Οι επιλογές των ΗΠΑ

Αλίγια Μπόστον (Ιντιάνα Φίβερ), Πέιτζ Μπέκερς (Ντάλας Γουίνγκς), Κέιτλιν Κλαρκ (Ιντιάνα Φίβερ), Ναφίσα Κόλιερ (Μινεσότα Λινξ), Κάλιαν Κούπερ (Φοίνιξ Μέρκιουρι), Τσέλσι Γκρέι (Λας Βέγκας Έισιζ), Ράιν Χάουαρντ (Ατλάντα Ντριμ), Κέλσι Πλαμ (Φοίνιξ Μέρκιουρι), Έιντζελ Ριζ (Ατλάντα Ντριμ), Μπριάνα Στιούαρτ (Νιου Γιορκ Λίμπερτι), ‘Ει’τζα Γουίλσον (Λας Βέγκας Έισιζ), Τζάκι Γιανγκ (Λας Βέγκας Έισιζ).