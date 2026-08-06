Ο Κούβελος υποδέχθηκε της αδερφές Αλεξανδρή: «Μας κάνατε υπερήφανους»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή άνοιξε την αγκαλιά της και υποδέχθηκε τις τρίδυμες αδερφές Αλεξανδρή μετά τις επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, με τις Αννα Μαρία και Ειρήνη να κατακτούν δύο χρυσά μετάλλια και η Βάσω την πέμπτη θέση.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος που πρωτοστάτησε στις ενέργειες που έγιναν για να αγωνιστούν ξανά με τα χρώματα της Ελλάδας, είπε στις τρίδυμες αδερφές: «Εμείς ως Ολυμπιακή Επιτροπή που είμαστε ο κυρίαρχος θεσμικός φορέας του ελληνικού αθλητισμού, είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς πραγματικά. Και είμαστε περήφανοι και ευτυχισμένοι γιατί καταφέραμε και σας φέραμε πίσω στην πατρίδα, που εδώ ήταν η θέση σας. Δεν ευθύνεστε εσείς που φύγατε, αλλά εμείς έπρεπε να διορθώσουμε κάτι που δεν είχε γίνει σωστά. Είμαι λοιπόν πολύ περήφανος που το καταφέραμε και σας φέραμε πίσω. Ήταν μία δύσκολη περίοδος, αυτή της προσαρμογής, αλλά καταφέρατε και διακριθήκατε. Και όχι μόνο διακριθήκατε. Φέρατε την Ελλάδα πολύ ψηλά. Και η Άννα Μαρία μαζί με την Ειρήνη στο ντουέτο με τα χρυσά μετάλλια και η Βασιλική με την 5η θέση στο σόλο. Ξέρουμε όλοι ότι τη Βασιλική πέρασε πολύ πιο δύσκολα όλους τους υπόλοιπους, είχε ένα τραυματισμό στο πόδι ένα μήνα πριν, είχε ιώσεις. Και παρόλα αυτά όμως έδειξε ότι είναι στην ελίτ της καλλιτεχνικής και το μέλλον βεβαίως είναι μπροστά», είπε ο κ. Κούβελος και πρόσθεσε: «Έχουμε πολλά μπροστά μας και ξεκινάμε σήμερα πάλι από την αρχή. Ξεκινάμε από την αρχή, από το μηδέν και δεν χρειάζεται να το ξαναπώ ότι εμείς είμαστε εδώ να σας στηρίζουμε συνεχώς και αδιαλείπτως γιατί πραγματικά το αξίζετε. Δεν είστε μόνο σπουδαίες αθλήτριες, είστε και σπουδαίοι άνθρωποι και αποτελείτε αθλήτριες παράδειγμα για όλα τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.»

Στη συνάντηση των τρίδυμων αδερφών που τις συνόδευσε και η μητέρα τους Αρτεμις, παραβρέθηκε και ο Αρχηγός Αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028 Πέτρος Συναδινός. «Μας δώσατε μεγάλη χαρά και σας ευχαριστούμε. Εμείς ως ΕΟΕ έχουμε ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες για την καλύτερη προετοιμασία και τη συμμετοχή σας στους Ολυμπιακούς, όχι μόνο για εσάς, αλλά και για όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες, με στόχο όταν πάτε στους Ολυμπιακούς να υπάρχουν οι κατάλληλες προυποθέσεις για να διακριθείτε», τόνισε ο κ. Συναδινός.

Συγχαρητήρια στα κορίτσια έδωσαν και τα μέλη της ΕΟΕ Γιώργος Καραμπέτσος και Κωστής Λιαρομμάτης, ενώ ο κ. Κούβελος τους πρόσφερε και αναμνηστικά δώρα.

Η Αννα Μαρία, η Ειρήνη και η Βάσω Αλεξανδρή αφού ευχαρίστησαν τον κ. Κούβελο και όλη την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, πρόσφεραν στον Πρόεδρο της ΕΟΕ μία μπλούζα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τις υπογραφές τους, που έγραφε: «Ευχαριστούμε για όλα. Για τον κύριο Ισίδωρο, Αδελφές Αλεξανδρή».