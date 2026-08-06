Με μοναδικό στόχο την άνοδο στην Α' Εθνική ο Ολυμπιακός κάνει την μία ποιοτική κίνηση μετά την άλλη. Οι «ερυθρόλευκες» δείχνουν πως φτιάχνουν ένα πολύ δυνατό ρόστερ, ειδικά για την Β' Εθνική, με την διεθνή Κεννυάτισσα, Νάνσυ Ατάκο Εμπάγια να είναι το τελευταίο τους απόκτημα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Νάνσυ Ατάκο Εμπάγια. Η διεθνής Κενυάτισσα επιθετικός/εξτρέμ (22/5/1996) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του συλλόγου.

Τις δύο τελευταίες σεζόν (2024-26), η Νάνσυ Ατάκο αγωνίστηκε με τη φανέλα της MSL Flamingo FC (Μεσολόγγι), πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις, μετρώντας συνολικά 28 γκολ και 16 ασίστ.

Στην καριέρα της, έχει αγωνιστεί και στις Kayole Starlets FC και Kibera Soccer Women FC, ομάδες της Κένυας. Tη σεζόν 2022-23, με 10 τέρματα, αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ του Κυπέλλου Κένυας, ενώ έχει αγωνιστεί και με το εθνόσημο, τόσο με την Εθνική Γυναικών όσο και με την Κ17.

«Θα δώσουμε το 100% για να πετύχουμε τους στόχους μας»

Η δήλωση της Νάνσυ Ατάκο Εμπάγια: «Είμαι πολύ χαρούμενη που εντάσσομαι σε αυτόν τον σπουδαίο και ιστορικό σύλλογο της Ελλάδας. Είναι μεγάλη τιμή και περηφάνια για μένα, να φορέσω αυτή τη φανέλα και το έμβλημα αυτής της ομάδας. Είμαι έτοιμη να δουλέψω σκληρά και καθημερινά, μαζί με τις νέες μου συμπαίκτριες. Πιστεύω, ότι όλοι μαζί, θα δώσουμε το 100% στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να πανηγυρίσουμε μαζί με τους φιλάθλους μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προπονητές και σε όλο το επιτελείο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν».

Προηγούμενες ομάδες:

2024-26 MSL Flamingo FC (Ελλάδα)

2022-24 Kibera Soccer Women FC (Κένυα)

2016-19 Kayole Starlets FC (Κένυα)».