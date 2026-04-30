Το συγκλονιστικό video της Λαμπκόφσκα με τη διαδρομή της από το χειρουργείο... μέχρι το πρωτάθλημα!

Λίγες εβδομάδες αποκατάστασης, αμέτρητες ώρες αποθεραπείας και μια καθημερινότητα γεμάτη αμφιβολία και μικρές νίκες που έπρεπε να κερδίζει ξανά και ξανά. Η πρώτη της χρονιά μακριά από την πατρίδα της δεν άρχισε στο γήπεδο, αλλά σε κλινική αποκατάστασης, προσπαθώντας πρώτα να σταθεί ξανά στα πόδια της κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κι όμως, μήνες μετά, η ίδια παίκτρια κατέληξε να είναι η πολυτιμότερη του πρωταθλήματος. O λόγος για την Μόνικα Λαμπκόφσκα.

Η ακραία του Παναθηναϊκού γύρισε στα παρκέ στην αρχή της σεζόν, αλλά όπως παραδέχεται και η ίδια, δεν ένιωθε ο εαυτός της. Βήμα-βήμα, προπόνηση με την προπόνηση, ξαναβρήκε την αυτοπεποίθηση και τη χαρά του παιχνιδιού. Η Λαμπόφσκα εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ήταν η παίκτρια που έδινε λύσεις στα δύσκολα, που κρατούσε την ομάδα όρθια στις κρίσιμες στιγμές και που τελικά οδήγησε το «τριφύλλι» μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ίδια με ανάρτηση στα social media έστειλε το δικό της μήνυμα, μέσα από ένα vlog που δείχνει όλη την διαδρομή της αποθεραπείας της.

«Τι σεζόν Μετά την εγχείρησή μου στην @guardian_clinic, όπου πέρασα μερικές εβδομάδες σε αποκατάσταση, αντιμετώπισα μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της καριέρας μου. Ήταν μια περίοδος γεμάτη προκλήσεις, πόνο, αλλά και μικρές επιτυχίες που σιγά-σιγά ξαναχτίσανε την πίστη μου ότι θα επιστρέψω σε πλήρη φόρμα. Ευχαριστώ θερμά τον Δρ Piotr Wieczorek, τον @dr_maciej_karaczun, την @d_pisarska, τον @ironic_coach και πολλούς άλλους που με στήριξαν σε όλη αυτή τη διαδρομή – η αφοσίωσή σας έκανε τη διαφορά. Με επιμονή, καθημερινή δουλειά και αποφασιστικότητα, κατάφερα να επιστρέψω στο γήπεδο στην αρχή της νέας σεζόν. Ευχαριστώ πολύ τον σύλλογό μου για την υπομονή και τη στήριξή του. Ο πρώτος μήνας δεν ήταν εύκολος. Δεν ένιωθα ο εαυτός μου, το σώμα και το μυαλό μου προσπαθούσαν ακόμα να προσαρμοστούν. Βήμα-βήμα, βρήκα ξανά τον ρυθμό μου. Η πρώτη μου σεζόν στο εξωτερικό δεν ξεκίνησε όπως ήλπιζα… αλλά με τον καιρό, όλα άρχισαν να μπαίνουν στη θέση τους. Η αυτοπεποίθηση επέστρεψε, η χαρά του παιχνιδιού επανήλθε και μαζί με την ομάδα μου, κατακτήσαμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα συνέβησαν φέτος και για τους ανθρώπους που γνώρισα στην πορεία. Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι ένα ταξίδι που ξεκίνησε με χειρουργική επέμβαση κατέληξε με τέτοια επιτυχία. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την απίστευτη υποστήριξη του συζύγου μου @filiplampkowski, της οικογένειάς μου και των φίλων μου. Με κράτησαν όρθια στις πιο δύσκολες στιγμές. Αυτή η σεζόν ήταν μία από τις πιο απαιτητικές, αλλά και μία από τις πιο σημαντικές της ζωής μου.

Σας ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά στο εν λόγω ποστ.