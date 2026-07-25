Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Παναθηναϊκού προχώρησε στην μονοετή ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας, Γιάννη Χαραλαμπίδη, όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση της.

Ο 50χρόνος τεχνικός ανέλαβε τις «Πράσινες» τον Νοέμβριο του 2025 και τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος με 48 βαθμούς, ολοκληρώνοντας το δεύτερο μισό της σεζόν σχεδόν αήττητος, με μόλις 2 ήττες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Χαραλαμπίδη στο τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.Ο 50χρονος προπονητής ανέλαβε ξανά την ομάδα τον Νοέμβριο του 2025 και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com, ο Γιάννης Χαραλαμπίδης σημείωσε τα εξής: «Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο κύριο Βρανοπουλο, τον διευθυντή των τμημάτων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Σωτήρη Πανταλεων και όλη την Παναθηναϊκή οικογένεια για την έμπρακτη εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο εμπεριέχει ύψιστο αίσθημα ευθύνης. Για έναν Σύλλογο με το μέγεθος και την ιστορία του Παναθηναϊκού οι στόχοι είναι πάντα η κορυφή. Διοίκηση, τεχνικό επιτελείο και ποδοσφαιρίστριες τη νέα σεζόν θα εργαστούμε με απόλυτο επαγγελματισμό, προσήλωση και καθημερινή σκληρή δουλειά στο γήπεδο για να πετύχουμε διαρκή αγωνιστική εξέλιξη, θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του συλλόγου και την επίτευξη υψηλών στόχων».