Ημέρα Champions League η σημερινή για τη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι νταμπλούχες Ελλάδος λίγα 24ώρα μετά την άνετη επικράτηση κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 3-1, υποδέχονται στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας την πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν, Νέφτσι Μπακού, στο πλαίσιο της τελευταίας φάσης του 1ου προκριματικού γύρου του Champions League Γυναικών.

Έαν το σύνολο του Θανάση Πατρικίδη περάσει τις Αζέρες θα εξασφαλίσει τη θέση του στον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ για να καταφέρει να περάσει στη τελική φάση του τουρνούα θα πρέπει να περάσει από τρεις προκριματικούς γύρους και να δώσει συνολικά πέντε παιχνίδια.

Η σημερινή αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 και θα μεταδοθεί ζωντάνα από την συχνότητα του ERT Sports 1. Για όσους επιθυμούν να δώσουν το «παρών» και να στηρίξουν από κοντά αυτή τη μεγάλη προσπάθεια των κοριτσιών του δικεφάλου του βορρα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους, τα οποία έχουν κόστος 10 ευρώ, εξώ από το στάδιο, με τις θύρες να ανοίγουν στις 16:00.