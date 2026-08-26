Μαρία Λουίζα Γκίκα: Η 17χρονη πεισματάρα που έλαμψε στους Μεσογειακούς Αγώνες

Η Μαρία Λουίζα Γκίκα έδειξε τα πρώτα δείγματα του ταλέντου της στην πάλη από το 2022 όταν στα 14 χρόνια της γινόταν πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ15 στην Κροατία.

Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια η Μαριλού, όπως τη φωνάζουν οι φίλοι της, δεν σταματά να συλλέγει μετάλλια στα ηλικιακά διεθνή πρωταθλήματα, επτά τον αριθμό, με πιο πρόσφατο το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 50κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 στη Βόρεια Μακεδονία.

Έχοντας τεχνικό τον Mohsen Paryae κι έχοντας καθημερινά δίπλα της στον Άτλαντα Καλλιθέας, την αθλητική της «μητέρα» Μαρία Πρεβολαράκη, η Μαριλού Γκίκα είναι η μεγάλη ελπίδα της ελληνικής γυναικείας πάλης.

Η 17χρονη μικροκαμωμένη αθλήτρια, αλλά τεράστια σε ψυχή στον Τάραντα της Ιταλίας συνδύασε την πρώτη της συμμετοχή σε Μεσογειακούς Αγώνες φθάνοντας μέχρι τον τελικό στα 50κ., κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, στη σημαντικότερη επιτυχία σε αυτό το πρώτο χρονικά κομμάτι της καριέρας της.

Θέλοντας και μη η Γκίκα στο δρόμο της μέχρι το βάθρο, έπαιξε με αθλήτριες μεγαλύτερης ηλικίας, όμως τα κατάφερε περίφημα, όπως για παράδειγμα στον προημιτελικό με την 26χρονη Αλγερινή, Ιμπτισέμ Ντουντού, την οποία νίκησε με 4-0.

«Ερχόμουν με το σκεπτικό ότι θέλω να κατακτήσω ένα μετάλλιο, όμως το θεωρούσα δύσκολο να ανέβω στο βάθρο. Όταν αγωνίζομαι με αθλήτριες μεγαλύτερης ηλικίας, περισσότερο με πεισμώνει, παρά με φοβίζει, θέλω πάντα να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου, όποια κι αν είναι η αντίπαλός μου» είπε η Μαριλού Γκίκα αμέσως μετά την απονομή των μεταλλίων.

Τα διεθνή μετάλλια της Γκίκα

ΧΡΥΣΑ

2022 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ15 Κροατία (39κ.)

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

2024 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ17 Ιορδανία (43κ.)

2026 Μεσογειακοί Αγώνες Ιταλία (50κ.)

ΧΑΛΚΙΝΑ