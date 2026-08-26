ΡΕΑ: Μια επική βραδιά στο Ρέθυμνο για την παρουσίαση της νέας ομάδας!

Η Ρεθυμνιακή Ένωση Αθλητών έφερε το ποδόσφαιρο Γυναικών στην καρδιά της πόλης και απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2022 έχει εξελιχθεί σε έναν σύλλογο με ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία. Η πλατεία γέμισε κόσμο, χαμόγελα και ποδόσφαιρο, σε μια βραδιά που αποτέλεσε την επίσημη έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

«Η ΡΕΑ είναι όλων των Ρεθεμνιωτών»

Στο επίσημο μέρος της βραδιάς, ο πρόεδρος της ΡΕΑ, Ηρακλής Μανουκαράκης, έκανε μια αναδρομή στην πορεία του συλλόγου από το 2022 μέχρι σήμερα, μιλώντας για τις μεγάλες επιτυχίες, τις δύσκολες στιγμές και, πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει τη μεγάλη «παΡΕΑ» της ομάδας: «Το καλοκαίρι του 2022, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή, μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων πήραμε την απόφαση να βγούμε μπροστά. Στόχος μας; Να αναπτύξουμε το άθλημα, τόσο στο Ρέθυμνο όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΡΕΑ στάθηκε στις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι τώρα διαδρομής, από την παρουσία της ομάδας στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μέχρι την ιστορική αναμέτρηση στην Allwyn Arena, όπου 17.000 φίλαθλοι χειροκρότησαν όρθιοι τις αθλήτριες.

Αναφερόμενος στη νέα ομάδα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη σεζόν που έρχεται, με τον συνδυασμό εμπειρίας και ταλέντου να αποτελεί βασικό συστατικό της φετινής προσπάθειας: «Ο συνδυασμός αυτός μαζί με το προπονητικό επιτελείο που πρεσβεύει αυτή τη φιλοσοφία με κάνουν πολύ αισιόδοξο για κάτι καλό, για κάτι που θα κάνει πάλι όλο το Ρέθυμνο περήφανο», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Ακαδημία, χαρακτηρίζοντάς την «κεντρικό πυλώνα» του οράματος της ΡΕΑ. Ο σύλλογος δημιούργησε την πρώτη ακαδημία αποκλειστικά για κορίτσια στο Ρέθυμνο, με την πορεία της Κ17 και την παρουσία πλέον αθλητριών της Ακαδημίας στην πρώτη ομάδα να αποτελούν σημαντικά βήματα για το μέλλον. Κλείνοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη φιλοσοφία του συλλόγου: «Η ΡΕΑ είναι όλων των Ρεθεμνιωτών και όχι ενός», πριν συμπληρώσει: «Μόνος σου πηγαίνεις γρήγορα, όλοι μαζί πάμε μακριά».

Παρουσίαση με φόντο τη νέα σεζόν

Στις 20:00, το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε με την παρουσίαση των αθλητριών που θα φορέσουν τη φανέλα της ΡΕΑ στην Α’ Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών, αλλά και του τεχνικού επιτελείου, με επικεφαλής τη Γιάννα Δούκα. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση της νέας επίσημης αγωνιστικής φανέλας, με την AVIN, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, να αποτελεί τον χορηγό φανέλας.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, μεταξύ των οποίων ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας της Ρωμαίας, Αρχιμανδρίτης π. Βασίλειος Παπαδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Μιχάλης Βάμβουκας, οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Ρεθύμνης Νίκος Προβιάς και Μάνος Τσάκωνας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου Χρήστος Παπαδάκης και ο Πρόεδρος της ΔΚΒΡ, καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης.

Η γιορτή, όμως, δεν σταμάτησε με την ολοκλήρωση της παρουσίασης. Η μουσική του DJ Goniotis, οι φωτογραφίες και τα αυτόγραφα με τις αθλήτριες κράτησαν τον κόσμο στην πλατεία, ενώ οι φίλοι της ΡΕΑ είχαν την ευκαιρία να έρθουν ακόμη πιο κοντά στη νέα ομάδα.

Μια βραδιά που είχε όλα όσα πρεσβεύει η ΡΕΑ: ποδόσφαιρο, κόσμο, παιδιά, χαμόγελα και, πάνω απ’ όλα, μια μεγάλη «παΡΕΑ». Η νέα σεζόν ξεκινά και η Ρεθυμνιακή Ένωση Αθλητών δηλώνει έτοιμη να εκπροσωπήσει για ακόμη μία χρονιά το Ρέθυμνο στην κορυφαία κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου.