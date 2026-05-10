Η ΕΟΚ έκανε γνωστά τα βραβεία για τις καλύτερες παίκτριες ανά θέση της σεζόν 2025-26, στην Α1 γυναικών.

Συγκεκριμένα η Ελεάνα Χριστινάκη, αναδείχθηκε η καλύτερη γκαρντ της χρονιάς, έχοντας 343 πόντους, με μ.ο ποσοστό ευστοχίας 82.9% στις βολές, 57.5% στα δίποντα, 43.4% στα τρίποντα και είχε 19.28 στο σύστημα αξιολόγησης.

Η Αλέξις Πρινς η καλύτερη φόργουορντ με συνολικά 229 πόντους με μ.ο. ποσοστό ευστοχίας 80% στις βολές, 48% στα δίποντα και 47.4% στα τρίποντα. Επίσης, πήρε 109 ριμπάουντ και είχε 17.25 στο σύστημα αξιολόγησης.

Και η Σεντόνα Πρινς η κορυφαία σέντερ, με 317 πόντους, με μ.ο. ποσοστό ευστοχίας 81.5% στις βολές και 70.5% στα δίποντα. Επίσης, πήρε 174 ριμπάουντς, είχε 41 κοψίματα και μ.ο. 20.83 στο σύστημα αξιολόγησης.

Το βραβείο της καλύτερης σέντερ πήγε στα χέρια της Σα Κάρτερ.