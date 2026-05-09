Φεγγούλη στο GWomen για τον ερυθρόλευκο τίτλο: «Το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στον κόσμο του Ολυμπιακού»

Στην πρώτη σεζόν της ιστορίας τους τα κορίτσια του Ολυμπιακού αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Γ' Εθνικής και «ανέβηκαν» στη Β' κατηγορία, μετά από μία ξέφρενη πορεία με 14 νίκες σε 14 ματς και τον εντυπωσιακό απολογισμό των 136-0 γκολ. Η Αθηνά Φεγγούλη, η νεαρή μεσοεπιθετικός (ημ. γέννησης 13/01/2009) της πειραϊκής ομάδας και που είχε παίξει από το 2022 έως το 2025 στον Παναιτωλικό, μίλησε στο Gazzetta Women κάνοντας το δικό της... ταμείο.

Αρχικά επισήμανε ότι: «νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη που ο πρώτος από τους πολλούς στόχους που έθεσε η ομάδα βγήκε εις πέρας. Συνεχίζουμε δυναμικά να ονειρευόμαστε και να προσπαθούμε να εκπληρώσουμε τους στόχους και τους δικούς μας αλλά και της ομάδας».

Όσο για την εξήγησή της για το απίστευτο 136-0; «Με σκληρή δουλειά και ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή. Πειθαρχία και η κάθε μία ξεχωριστά συνέβαλε με το δικό της κομμάτι για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε», ήταν η τοποθέτησή της.

Για την δική της παρουσία η ίδια αισθάνεται μία χαρά: «Ναι μία χαρά (ήταν η χρονιά για εκείνη). Δόξα τον Θεό όλα καλά πήγαν και χωρίς σημαντικούς τραυματισμούς. Από τη στιγμή που συνείσφερα στην ομάδα νιώθω πολύ ικανοποιημένη. Συνεχίζουμε δυναμικά».

Ως προς το πού αφιερώνει τον τίτλο σχολίασε: «Το αφιερώνω στην οικογένειά μου που με έχει στηρίξει σε αυτό αυτό. Στον κ. Φλέκκα και στην κ. Μυλωνά που ήταν δίπλα μας σε όλο αυτό το κομμάτι και μας στηρίζουν καθημερινά και εννοείται στον κόσμο που είναι δίπλα μας σε ότι και να κάνουμε».

photo credits: Eurokinissi, Lato Clodian