Αν κάποιος παρακολουθούσε πέρυσι την Α1 Γυναικών, δύσκολα θα εκπλήσσεται με όσα κάνει σήμερα η Τζέσικα Σέπαρντ στο WNBA. Γιατί αυτά που βλέπει τώρα το αμερικανικό κοινό, τα είχε δει πρώτα το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η Αμερικανίδα φόργουορντ/ σέντερ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πρόσωπα των πρώτων εβδομάδων της σεζόν στο WNBA με τη φανέλα των Dallas Wings, γράφοντας ιστορία με εμφανίσεις που μοιάζουν βγαλμένες από video game. Όμως όσοι τη θυμούνται από τη χρονιά της στον Αθηναϊκό ξέρουν καλά ότι είναι γεννημένη για να κυριαρχεί.

Τα νούμερα με τον Αθηναϊκό (2024-25) και η βραδιά που έγραψε ιστορία

Η Σέπαρντ ήταν πέρυσι η απόλυτη πρωταγωνίστρια της Α1 Γυναικών. MVP ξανά και ξανά, συνολικά δέκα φορές στην κανονική περίοδο και στα Playoffs, αποτελώντας μια κατηγορία μόνη της. Ο Αθηναϊκός στηρίχθηκε πάνω της και εκείνη ανταπέδωσε με αριθμούς που σπάνια συναντά κανείς στα ελληνικά γήπεδα. Σε 34 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, μέτρησε 26.4 πόντους, 14.5 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1,1 κλεψίματα, κατακτώντας φυσικά και το βραβείο της MVP του πρωταθλήματος.

Υπήρχε ένα ματς που απέδειξε όσο κανένα άλλο το μέγεθος της επιρροής της. Στις 15 Ιανουαρίου, απέναντι στον Ολυμπιακό, η Σέπαρντ μάζεψε 32 ριμπάουντ! Ένα νούμερο που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της Α1 Γυναικών. Ξεπέρασε μάλιστα την προηγούμενη κορυφαία επίδοση των 31 ριμπάουντ της Κάιλα Γκόρντον από το 2020, ενώ άφησε πίσω ακόμη και το ιστορικό ρεκόρ των ανδρών, τα 31 ριμπάουντ του Μαρκ Λαντσμπέργκερ με τον Πανιώνιο το 1989.

Εκείνο το βράδυ στο κλειστό του Βύρωνα ήταν ξεκάθαρο πως δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητη. Κάθε χαμένη μπάλα κατέληγε στα χέρια της και κάθε κατοχή έμοιαζε να της ανήκει.

Από τον Βύρωνα στη «λάμψη» του WNBA

Λίγους μήνες αργότερα, η Σέπαρντ έκανε ακριβώς το ίδιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η παίκτρια των Dallas Wings πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της φετινής σεζόν στη νίκη επί των Las Vegas Aces με 95-87, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 22 πόντους, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

With her second triple double of the season and a stat line of 22 PTS, 20 REB and 10 AST, Jessica Shepard becomes the second player in league history alongside Alyssa Thomas to have a 20+ PT and 20+ REB triple double 👏#WNBASeason30 pic.twitter.com/KBAcHL0XdN — WNBA (@WNBA) May 29, 2026

Ένα triple-double που την έβαλε στα βιβλία της ιστορίας του WNBA, καθώς έγινε μόλις η δεύτερη παίκτρια που κατέγραψε τουλάχιστον 20 πόντους και 20 ριμπάουντ σε triple-double, μετά την Αλίσα Τόμας. Μάλιστα, μόλις οκτώ ημέρες νωρίτερα είχε καταγράψει 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ, πετυχαίνοντας το πρώτο της triple-double στη σεζόν. Μέχρι στιγμής, τα μοναδικά δύο triple-double που έχουν σημειωθεί στο φετινό WNBA ανήκουν στην ίδια.

Στο Ντάλας μετρά ήδη 13 πόντους 11.4 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ κατά μέσο όρο, δείχνοντας πως μπορεί να ξεχωρίσει και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον ίδιο εντυπωσιακό τρόπο αφήνοντας το αποτύπωμά της.