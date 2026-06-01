Θύελλα αντιδράσεων εχει ξεσπάσει στο Roland Garros, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του τενίστα Αντόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο από την Παραγουάη. Ο Βαγιέχο ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Όπεν από τον 17χρονο Γάλλο Μουάζ Κουαμέ, μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα-θρίλερ που διήρκεσε 4 ώρες και 56 λεπτά!

Μετά τον αποκλεισμό του, ο αθλητής εμφανίστηκε έξαλλος με τη διαιτησία της έμπειρης Βραζιλιάνας Άνα Καρβάλιο, κατηγορώντας την ότι δεν ήταν σε θέση να... κουμαντάρει τη συμπεριφορά των Γάλλων φιλάθλων και τον χρόνο που καθυστερούσε ο αντίπαλός του.

Ωστόσο, ο Βαγιέχο ξεπέρασε τα όρια μιλώντας στο Clay Magazine, όπου ανέφερε: «Αυτού του είδους οι αγώνες πρέπει να διευθύνονται από άνδρα, είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να το κάνει. Πρέπει να σφυρίζονται από άνδρα, επειδή είναι ένα πολύ απαιτητικό κοινό και χρειάζεται πολλή δύναμη για επιβληθείς στο πλήθος»!

Η διοργάνωση φυσικά δεν άφησε το περιστατικό να περάσει έτσι και ξεκινά άμεσα έρευνα για αντιαθλητική συμπεριφορά σε βάρος του Παραγουανού τενίστα. Ο 22χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ένα βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βάσει των κανονισμών μπορεί να αγγίξει το ανώτατο όριο των 88.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τον Βαγιέχο, καθώς αν του επιβληθεί η μέγιστη αυτή ποινή, θα χάσει σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που κέρδισε από τη συμμετοχή του στο τουρνουά, αφού η αποζημίωση για την παρουσία του στον δεύτερο γύρο ανέρχεται περίπου στα 131.000 ευρώ.

photo credits: AP