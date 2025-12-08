Η μόλις 19 ετών Άρτεμις Βασιλάκη έγραψε τη δική της σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης με τις εξαιρετικές της εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν.

Η Κρητικιά πρωταθλήτρια αγωνίστηκε στον τελικό των 1500μ ελεύθερο κάνοντας την καλύτερη κούρσα της καριέρας της, αφού “διέλυσε” το δικό της διπλό πανελλήνιο ρεκόρ (γυναικών και Κ23) με 15:51.78- βελτιώνοντάς το κατά 10 δευτερόλεπτα (6:01.96). Με αυτόν τον χρόνο κατέκτησε την τέταρτη θέση στην Ευρώπη και έφτασε μόλις 0.05 μακριά από τη θέση στο βάθρο.

Με αυτή την εμφάνιση, αλλά και την 7η θέση στα 800μ η οποία συνοδεύτηκε επίσης από μεγάλο, διπλό πανελλήνιο ρεκόρ (8:20.02), η Βασιλάκη ολοκλήρωσε μια διοργάνωση όπου κολύμπησε συνολικά 5.000μ, έδειξε πως ανήκει πλέον στην ελίτ της Ευρώπης και άφησε ξεκάθαρη υπόσχεση για όσα έρχονται.

Η ίδια, μία μέρα μετά το τέλος της διοργάνωσης, μίλησε στο GWomen για τα συναισθήματα που την κατακλύζουν την επόμενη μέρα, γι’ αυτά τα 0.05 που την κράτησαν μακριά από το βάθρο, για τους στόχους της νέας χρονιάς αλλά για την… Άννα Βίσση, της οποίας είναι μάλλον η μεγαλύτερη φαν.

«Αυτό το 0.05 από το μετάλλιο... σε τρώει αλλά παράλληλα σε σπρώχνει»

Τέταρτη στην Ευρώπη, μια ανάσα κυριολεκτικά από το μετάλλιο. Πες μου, πως είναι αυτή η αίσθηση; Που από τη μία είσαι τέταρτη στις γυναίκες αλλά από την άλλη ξέρεις πως σε χώρισαν μόλις 0.05 από το μετάλλιο.

«Είναι ένα μίξ συναισθημάτων. Από τη μία, η χαρά και η υπερηφάνεια του να βρίσκεσαι ανάμεσα στις καλύτερες γυναίκες της Ευρώπης· είναι τεράστιο. Από την άλλη, το 0.05 που με χώρισε από το μετάλλιο… το σκέφτεσαι, σε “τρώει”, αλλά παράλληλα σε σπρώχνει.

Δεν το βλέπω σαν χαμένη ευκαιρία αλλά σαν απόδειξη ότι είμαι εκεί, τόσο κοντά, και ότι με λίγη ακόμη δουλειά μπορώ να ανέβω στο βάθρο».

Η εμφάνισή σου στο Λούμπλιν συνολικά ήταν εξαιρετική με τα μεγάλα ρεκόρ να την χαρακτηρίζουν. Ήταν αυτό το πρωτάθλημα ένα level up, ένα ακόμη σκαλοπάτι που ανέβηκες για να φτάσεις πιο κοντά στους στόχους που έχεις; Τι ξεχωρίζεις και τι κρατάς από αυτή τη διοργάνωση;

«Ναι, 100%. Αυτό το πρωτάθλημα ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά για μένα. Ένιωσα πιο ώριμη αγωνιστικά, έμαθα να διαχειρίζομαι καλύτερα την πίεση, να μπαίνω σε τελικό με καθαρό μυαλό και να κυνηγάω χρόνους που πριν λίγο καιρό έμοιαζαν μακρινοί.

Αυτό που κρατάω είναι ότι τα όρια είναι πιο ευέλικτα απ’ όσο νομίζουμε όταν πας να τα ξεπεράσεις, μετακινούνται. Το Λούμπλιν με έκανε να δω τον εαυτό μου αλλιώς: σαν αθλήτρια που μπορεί, που είναι ανταγωνιστική και που έχει δικαίωμα να ονειρεύεται μεγάλα».

Τώρα, επιστρέφεις στη δουλειά και εικάζω πως θέτεις ακόμη μεγαλύτερους στόχους. Ποιοι είναι αυτοί, τι κοιτάζεις στο άμεσο μέλλον;

«Επιστρέφω στη δουλειά με ακόμα μεγαλύτερη δίψα. Θέλω να σταθεροποιηθώ σε χρόνους υψηλού επιπέδου και να κυνηγήσω τις μεγάλες διοργανώσεις του 2025-2026 με στόχο πια όχι απλά την παρουσία, αλλά το πλασάρισμα σε καλύτερες θέσεις.

Πιο άμεσα κοιτάζω να βελτιώσω λεπτομέρειες: εκκινήσεις, στροφές . Αυτά τα 0.05 χάνονται αλλά και κερδίζονται σε χιλιοστά. Εκεί θα πέσει η μεγαλύτερη δουλειά».

«Θα ήθελα στο βάθρο να παίζει το "Έμπνευση" ή το "Είσαι" της Άννας Βίσση»

Πως θα χαρακτήριζες το 2025, μέσα σε λίγες λέξεις;

«Δουλειά. Εξέλιξη. Πείσμα. Και μια υπόσχεση στον εαυτό μου: Φέτος πλησιάζω και κατακτώ».

Και τέλος, τι φάση με την Άννα Βίσση; Ήταν η κορυφαία σου καλλιτέχνης στο spotify wrapped; Ακούς τραγούδια της στην προπόνηση; Ποιο τραγούδι της θα επέλεγες να παίζει όταν θα ανέβεις στο βάθρο;

«Εννοείται πως η Βίσση ήταν στο Spotify top artist και όχι μόνο, ήταν και top τραγούδια και top άλμπουμ δικά της, όλα! Θέλω πολύ να τη γνωρίσω από κοντά.

Αν έπρεπε να διαλέξω ένα τραγούδι της για τη στιγμή του βάθρου, θα ήταν το «Έμπνευση» ή και το «Είσαι». Τα έχω συνδυάσει έτσι στο μυαλό μου που κάθε φορά που τα ακούω μου δίνουν δύναμη και ενέργεια: από την προσπάθεια, από τις δυσκολίες, από τις μικρές νίκες που χτίζουν τη μεγάλη. Είναι τραγούδια που σου θυμίζουν ότι δεν φτάνεις τυχαία κάπου- φτάνεις γιατί κάπου μέσα σου πίστεψες, δούλεψες. Αλλά γενικά όλα της τα τραγούδια είναι top»!