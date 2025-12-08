Η Καρολίν Γκαρσία, πρώην Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, αποκάλυψε ότι αποφάσισε να απορρίψει μια τεράστια χορηγία ύψους 231.000 ευρώ για το podcast της, Tennis Insider Club. Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια, που ανακοίνωσε την απόσυρσή της τον Αύγουστο του 2025, τόνισε ότι η απόφαση δεν ήταν θέμα χρημάτων, αλλά συγκεκριμένων ηθικών αξιών τις οποίες πρεσβεύει.

«Σήμερα αρνήθηκα μια προσφορά 231.000 ευρώ από μια στοιχηματική εταιρεία για το podcast μας», έγραψε σε σχετική ανάρτησή της. «Είναι ένα τεράστιο ποσό, ειδικά για μια νέα εκπομπή και για μένα, που μόλις αποχώρησα από το επαγγελματικό τένις. Αλλά υπάρχει λόγος που είπαμε όχι».

Η ίδια εξήγησε ότι μέσα από τις συνεντεύξεις της με παίκτες, προπονητές και γονείς διαπίστωσε ότι «τα στοιχήματα έχουν γίνει μία από τις μεγαλύτερες πηγές πίεσης, κακοποίησης και μίσους στον σύγχρονο αθλητισμό. Κάθε παίκτης έχει να αφηγηθεί ιστορίες για μηνύματα γεμάτα προσβολές μετά από έναν αγώνα. Άνθρωποι εθισμένοι που ζητούν τα λεφτά τους πίσω επειδή έχασαν σε ένα στοίχημα, ακόμα και απειλές για τη ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν θέλει το Tennis Insider Club να συνδεθεί με ένα σύστημα «που τροφοδοτεί τον εθισμό, καταστρέφει ζωές και μετατρέπει τους αθλητές σε αντικείμενα». Όπως λέει, «τα στοιχήματα διαμορφώνουν κακοποιητικές συμπεριφορές, κανονικοποιούν τον τζόγο, αλλά εμείς δεν θέλουμε η κοινότητά μας να ωθείται προς αυτή την κατεύθυνση».

Η Γαλλίδα τενίστρια ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να κάνει μαθήματα ηθικής, ότι δεν κρίνει κανέναν για το αν στοιχηματίζει ή αντίστοιχα τους αθλητές που δέχονται χορηγίες από στοιχηματικές εταιρείες, απλά θέλει να είναι προσεκτική στους σπόνσορες που στηρίζει.

Το γενικότερο μήνυμα της Γκαρσία είναι ότι ο αθλητισμός και οι πλατφόρμες γύρω από αυτόν πρέπει να λειτουργούν με υπευθυνότητα, να προστατεύουν τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτον και να υπάρχει μέσα σε αυτόν η στοιχειώδης κοινωνική συνείδηση, αντί να στοχεύουν όλοι στο κέρδος.