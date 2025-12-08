Η Στεφάνι Γουάιτ άνοιξε διάλογο γύρω από την τοξικότητα που έχει αρχίσει να εμφανίζεται στο WNBA, θέλοντας να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι γυναίκες γενικότερα στον αθλητισμό. Μιλώντας στο podcast της Σου Μπερντ, «Bird’s Eye View», η προπονήτρια της Ιντιάνα Φίβερ τόνισε ότι η τεράστια ανάπτυξη του μπάσκετ γυναικών τα τελευταία χρόνια είναι κάτι θετικό, αλλά συνοδεύτηκε κι από ένα κύμα αρνητικότητας στα social media, με συμπεριφορές που ενίοτε ξεπερνούν τα όρια.

Η Γουάιτ υπογράμμισε ότι παίκτριες όπως η Κέιτλιν Κλαρκ και η Άντζελ Ρις έχουν φέρει νέο κοινό στο πρωτάθλημα, όμως αυτό έχει ανοίξει και τον δρόμο ώστε να εκδηλώνονται υπερβολικά τοξικές συμπεριφορές από μερίδα οπαδών. Από τη μία οι πάικτριες θα έχουν αυξημένες απολαβές με τις νέες συλλογικές συμβάσεις, από την άλλη είδαμε πρόσφατα να εκτοξεύονται στα παρκέ ερωτικά βοηθήματα κι όχι μόνο μία, αλλά πέντε φορές! Όπως η ίδια είπε, ο διάλογος γύρω από το WNBA πρέπει να γίνει πιο υγιής και να αφήσει πίσω τις αντιπαλότητες που τροφοδοτούν τις σεξιστικές αυτές συμπεριφορές. «Θέλω να εξαλειφθεί η τοξικότητα γύρω από τη λίγκα. Οι γυναίκες αξίζουμε σεβασμό, στήριξη και το δικαίωμα να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να βρισκόμαστε συνεχώς στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στάθηκε επίσης στο θέμα των συνθηκών εργασίας των παικτριών, τονίζοντας πως οι αθλήτριες αξίζουν ένα πλήρες, σωστά δομημένο πρωτάθλημα και μία off–season περίοδο, ώστε να μπορούν να ξεκουραστούν πραγματικά και να μειωθούν οι συνεχείς τραυματισμοί. Για εκείνη, η εξέλιξη του αθλήματος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επένδυση στις ίδιες τις γυναίκες που κρατούν τη Λίγκα αυτή ζωντανή.

Αυτά τα λόγια έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα διότι προέρχονται από μια γυναίκα που έχει ζήσει το WNBA από όλα τα πόστα. Η Γουάιτ ξεκίνησε ως παίκτρια το 1999 και αγωνίστηκε μέχρι το 2004 με Στινγκ και Φίβερ. Αν και αρχικά ήθελε να γίνει πιλότος,κατέληξε στο μπάσκετ και, χάρη στην προπονήτρια Τρέισι Ρόλερ, έκανε τα πρώτα της βήματα στους πάγκους. Από εκεί, διετέλεσε βοηθός σε κολεγιακές ομάδες, assistant coach στο Σικάγο και την Ιντιάνα, και το 2015 ανέλαβε πρώτη φορά προπονήτρια στο WNBA.

Η πορεία της κορυφώθηκε το 2023, όταν ως κόουτς της Κονέκτικατ Σαν αναδείχθηκε Προπονήτρια της Χρονιάς. Σήμερα έχει επιστρέψει στην Ιντιάνα και ήδη έχει αλλάξει την κουλτούρα των Φίβερ, υποστηρίζοντας πως η επιτυχία στο WNBA δεν έρχεται μόνο από τα όσα οι παίκτριες κάνουν μέσα στο παρκέ, αλλά από στη νοοτροπία με την οποία ο κόσμος θα βλέπει τις γυναίκες στον αθλητισμό.