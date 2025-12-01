Άννα Ντουντουνάκη: «Να ξεπεράσω τον εαυτό μου στην Πολωνία»

Η Άννα Ντουντουνάκη ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη πρόκληση στην πλούσια καριέρα της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα συμμετάσχει στα 50μ και 100μ πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης 25άρας πισίνας, το οποίο διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας από τις 2 έως τις 7 Δεκεμβρίου, με την ελληνική αποστολή να βρίσκεται ήδη στην χώρα.

Μετρώντας πέντε μετάλλια (εκ των οποίων το ένα είναι χρυσό) στις τρεις προηγούμενες παρουσίες της, η Ντουντουνάκη μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΕ και δήλωσε έτοιμη να αγγίξει νέες κορυφές, αναφερόμενη και στο πόσο σημαντικό είναι για εκείνη το ότι παράλληλα συνεχίζει τις σπουδές της.

Αναλυτικά όσα είπε

Μετά το 2019, 2021, 2023 είναι το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε πισίνα 25μ που παίρνεις μέρος. Με συγκομιδή πέντε μετάλλια, το ένα χρυσό. Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος σου στη φετινή διοργάνωση;

«Έχει πάει πολύ καλά η προετοιμασία που έχουμε κάνει με τον κ. Πάνο (Βελέντζα). Η 25άρα είναι πάντα νωρίς στη σεζόν αλλά έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτό που βασικά θέλω είναι να καταρρίψω τα ρεκόρ μου και στα 50 και στα 100μ πεταλούδα και από εκεί και πέρα να έχω μια πολύ καλή εμφάνιση, να ξεπεράσω τον εαυτό μου».

Αυτό σημαίνει βάθρο…

«Δεν λέω μεγάλες κουβέντες, δεν έχω δει τις λίστες συμμετοχής ούτε μπορώ να ελέγξω τί θα κάνουν οι άλλες. Έχω κάνει τη δική μου προσπάθεια μέχρι εδώ, θέλω στη διοργάνωση να βγάλω τον καλύτερό μου εαυτό και να πετύχω ατομικά ρεκόρ».

Ποιες είναι οι διαφορές με την πισίνα 50μ;

«Η 25άρα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Μπαίνεις από την αρχή πιο γρήγορα. Ακόμα και στα 100μ δεν ξεκινάς συγκρατημένα, στην 50άρα κρατάς λίγο για το δεύτερο μισό. Πρέπει να είναι καλά υπολογισμένα τα τεχνικά κομμάτια, οι χεριές, πώς θα σου βγει η στροφή εδώ έχουμε περισσότερες».

Θα ρίξεις βάρος σε ένα από τα δυο αγωνίσματα;

«Όχι, όχι, εξίσου και στα δύο».

Πώς ήταν γενικότερα το 2025;

«Ήθελα τον τελικό στα 100μ στο παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη. Ήθελα ένα χρόνο στο 56.00. Όπως επίσης ένα ατομικό ρεκόρ στα 50μ που προφανώς θα μου έδινε την πρόκριση σίγουρα για τον ημιτελικό και ίσως τον τελικό. Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα πολύ γρήγορο παγκόσμιο που έπρεπε να κολυμπάς πολύ γρήγορα από το πρωί, και δεν συγχωρούσε το λάθος. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη και από τη δουλειά και τα αποτελέσματα όλης της χρονιάς, αν αναλογιστούμε ότι ξεκίνησα τις προπονήσεις τον Ιανουάριο. Και κατάφερα το καλοκαίρι να κολυμπάω στους καλύτερους μου χρόνους. Τώρα θα μπορούσα στη Σιγκαπούρη να έχω αποφύγει το λάθος που έκανα το πρωί στα 50μ και μου στέρησε τον ημιτελικό και να έχω προκριθεί στον τελικό στα 100μ. Ακόμα και με το λάθος μου όμως κολύμπησα πιο γρήγορα από ποτέ για πρωί. Είμαι ευχαριστημένη επίσης γιατί έχω “δέσει” με τα παιδιά και απολαμβάνω αυτό που κάνω».

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, πήρες τον χρόνο σου για να επανέλθεις…

«Είπαμε με τον κ. Πάνο τον Οκτώβριο του 2024 που ξεκίνησε η συνεργασία μας να μην αγωνιστώ στην 25άρα. Αυτός το πρότεινε και είχε δίκιο αν και στην αρχή δεν το καταλάβαινα καθώς δεν έχω μάθει έτσι. Ήθελε να πάρω λίγο χρόνο, να ξεκουραστώ, να αποσυμφοριστώ από την πίεση όλης της χρονιάς που προηγήθηκε. Πήγαινα και έκανα μια προπόνηση την ημέρα, πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Το χρειαζόμουν αυτό το διάστημα, να βρω πάλι τις ισορροπίες μου, να βάλω κάποια πράγματα σε τάξη, είχε δίκιο να μην μπω τόσο γρήγορα πάλι στον ανταγωνισμό».

Εκτός από την κολύμβηση σε υψηλό επίπεδο, ασχολείσαι με πολλά άλλα πράγματα.

«Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021 ξεκίνησα ένα διδακτορικό πάνω στο αθλητικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και παράλληλα μέσω του άνευ που μου προέκυψε από το ευρωπαϊκό 25άρας το 2019, πέρασα στην ΑΣΟΕΕ “Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων”. Ένα δεύτερο πτυχίο. Προσπαθώ να τα κάνω και τα δύο. Έτσι έχω μάθει όλα τα χρόνια, είναι επιλογή μου. Προσπαθώ να κάνω πράγματα παράλληλα. Χρειάζεται κάποιος να είναι πολύπλευρος. Θέλω να νιώθω παραγωγική και σε άλλα πράγματα εκτός της κολύμβησης. Μου δίνει και αυτοπεποίθηση και για την κολύμβηση. Δεν μπορείς να επιστρέφεις σπίτι σου και να σκέφτεσαι μόνο αυτό. Επίσης, η κολύμβηση κάποια στιγμή θα τελειώσει, είναι κάτι που μου έλεγαν οι δικοί μου από τότε που ξεκίνησα. Οπότε πρέπει να έχεις “χτίσει” ένα μέλλον. Για να πετύχει όλο αυτό είναι θέμα προτεραιοτήτων και καλού προγραμματισμού».