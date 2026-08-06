Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νέα χρονιά να διεκδικήσει τίτλους και αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις που κάνει. Οι «πράσινες» δεν σταματούν την ενίσχυσή τους και ανακοίνωσαν και την απόκτηση των Πις Έφι και Λάλια Στόρτι. Δύο παίκτριες που αγωνίζονται στην μεσαία γραμμή, έχοντας στο παιχνίδι τους και το γκολ.

Η ανακοίνωση για την Έφι

Η ανακοίνωση για την Έφι έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Peace Efih για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η 25χρονη (ημ γέννησης 5/8/2000) αγωνίζεται ως μέσος. Η Peace Efih ξεκίνησε την καριέρα της από τους River Angels και συνέχισε την αγωνιστική της πορεία στις Ουέλβα, Σαραγόσα, Bayelsa Queens, Kiryat Gat και Μπράγκα. Το 2024 μετακινήθηκε στον ΟΦΗ όπου και κατέγραψε 40 συμμετοχές και 14 γκολ. Είναι διεθνής με όλες τις Εθνικές ομάδες της Νιγηρίας.

«Ανυπομονώ να σκοράρω πολλά γκολ και να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Σε δήλωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου η Peace Efih σημείωσε τα εξής: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Ανυπομονώ να σκοράρω αρκετά γκολ και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τον βασικό της στόχο, που είναι η κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».

Η ανακοίνωση για την Στόρτι

Η ανακοίνωση για την Στόρτι έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Lalia Storti για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η 33χρονη (Ημ. γέννησης 14/5/1993) Γαλλίδα αγωνίζεται ως επιτελική χαφ και διαθέτει σημαντική εμπειρία. Η Storti την περασμένη αγωνιστική σεζόν έπαιξε στη Γαλατάσαραϊ ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μονπελιέ, Υζέρ, Γκινγκάμπ, Μαρσέιγ, Ντιζόν, Σεντ Ετιέν, Μετζ και Ναντ. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Τουρκίας.

«Τιμή μου να φορέσω αυτή τη φανέλα»

Σε δήλωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας η Lalia Storti τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που εντάσσομαι στον Παναθηναϊκό. Η ιστορία αυτού του συλλόγου είναι μοναδική και είναι τιμή μου που θα φορέσω αυτή τη φανέλα. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε τον Σύλλογο στην κορυφή και να γίνουμε πρωταθλητές. Αυτός ο Σύλλογος αξίζει τίτλους και θέλω να φέρω την εμπειρία που απέκτησα στη Γαλλία, ώστε όλοι μαζί να έχουμε μία υπέροχη χρονιά».