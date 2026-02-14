Πρώην Ολυμπιονίκης των ΗΠΑ εκτελέστηκε στα Starbucks από καταζητούμενο

Η Γκαμπριέλ «Σαμ» Λάινχαν, πρώην πατινέζ των ΗΠΑκαι αγαπητή προπονήτρια, δολοφονήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της σε drive-thru της Starbucks στο Σεντ Λούις, Μιζούρι, το πρωί της Τρίτης (10/2). Η 28χρονη είχε κερδίσει ασημένιο μετάλλιο στο US Synchronized Skating Championships του 2014 και ήταν μέντορας για πολλούς αθλητές...

Ο άνθρωπος που έκοψε το νήμα της ζωής της Γκαμπιέλ είναι γνωστός στις αρχές, ο λόγος για τον Κιθ Λάμον Μπράουν, 58 ετών, που ήταν ήδη καταζητούμενος για δύο προηγούμενες ένοπλες ληστείες. Ο Μπράουν πλησίασε τη Λάινχαν, της έδειξε όπλο, τη λήστεψε και στη συνέχεια πυροβόλησε εξ επαφής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μπράουν φορούσε γιλέκο και κράνος κατά τη διάρκεια της επίθεσης και έκλεψε κάρτες και έγγραφα της Λάινχαν.

Ο Μπράουν συνελήφθη την Τετάρτη(11/2) και κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, τρεις ληστείες πρώτου βαθμού και παράνομη κατοχή όπλου. Κρατείται χωρίς εγγύηση, ενώ φέρεται να είχε πραγματοποιήσει δύο ένοπλες ληστείες δύο μέρες πριν από τη δολοφονία της Λάινχαν.

Η St. Louis Synergy, η ομάδα συγχρονισμένου πατινάζ της οποίας η Λάινχαν υπήρξε μέλος και προπονήτρια, εξέδωσε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram:

«Η Σαμ Λάινχαν ήταν αγαπητή πατινέζ, προπονήτρια, μέντορας και φίλη. Η επιρροή της ξεπερνούσε τον πάγο. Αφιέρωσε όλη της την καρδιά και το χρόνο στους αθλητές, διδάσκοντας αξίες όπως πειθαρχία, ομαδικότητα, ακεραιότητα και ανθεκτικότητα. Η απώλειά της είναι ξαφνική και συγκλονιστική για όλη την κοινότητα του πατινάζ. Στο επίκεντρο παραμένει η στήριξη της οικογένειάς της και η φροντίδα των αθλητών σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.»