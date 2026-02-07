Η χρονιά των μαμάδων: Αριθμός-ρεκόρ σε αθλήτριες που γέννησαν πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2026

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα φέτος, πολλές κορυφαίες αθλήτριες αποδεικνύουν ότι το να είσαι μητέρα και πρωταθλήτρια μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά, με τις περισσότερες να παίρνουν μαζί τους τα παιδιά τους στους αγώνες, αλλά και στις προπονήσεις τους. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσες πολλές μητέρες στη συγκεκριμένη διοργάνωση, με μερικές από αυτές να έχουν γεννήσει λίγο καιρό πριν ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις ιταλικές πίστες.

Στον χώρο του bobsleigh, η Ελάνα Μάγιερς Τέιλορ από τις ΗΠΑ κυνηγά το έκτο Ολυμπιακό της μετάλλιο έχοντας δίπλα της τους γιους της, Νίκo και Νόα, που γεννήθηκαν πρόωρα και πέρασαν τις πρώτες τους μέρες στη μονάδα νεογνών. Ο Νίκο διαγνώστηκε αργότερα με σύνδρομο Down, ενώ και και τα δύο παιδιά της είναι κωφά, γεγονός που έκανε την ανατροφή τους ιδιαίτερα απαιτητική.

Η Μάγιερς Τέιλορ έχει αφιερώσει τη φετινή συμμετοχή της σε όλες τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Επιπλέον, η συνάθλήτριά της, Κέιλι Χάμφρις, τρεις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης, επέστρεψε μετά από μία διακοπή ενός έτους προκειμένου να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, δηλώνοντας ότι η μητρότητα την έκανε να αισθάνεται ότι έχει υπερδυνάμεις, καθώς έμαθε να λειτουργεί και να αγωνίζεται έχοντας κοιμηθεί και ξεκουραστεί ελάχιστα.

Στο freestyle skiing, η Καναδή Κάσι Σάρπ έγραψε ιστορία το 2025, όταν έγινε η πρώτη μητέρα που κατέκτησε μετάλλιο στα X Games, επιστρέφοντας μετά από δύο χρόνια απουσίας. Η μητρότητα επηρέασε μεν τον τρόπο που αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της, αλλά πλέον η κόρη της Λου είναι πάντα μαζί της, ως κομμάτι κάθε επιτυχίας της. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και το snowboard και η Μπρένα Χάκαμπι συνδυάζει τη μητρότητα με τον πρωταθλητισμό, έχοντας ήδη πέντε μετάλλια σε snowboard cross και banked slalom. Η ίδια μάλιστα μιλά συνεχώς για τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει παίξει ο σύζυγός της στο να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα αφότου έκαναν οικογένεια.

Στο snowboard cross, η Σλοέ Τρεσπούς επέστρεψε μόλις τρεις μήνες μετά τη γέννηση του γιου της, Μάρλο, ολοκληρώνοντας μάλιστα τη σεζόν μέσα στην πρώτη δεκάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ιταλίδα, Φραντσέσκα Λολομπριτζίντα, επανήλθε στη δράση λίγους μήνες μετά τη γέννα για να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της πατρίδας της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για το ότι η μητρότητα δεν σημαίνει το τέλος οποιασδήποτε καριέρας.

Στο χόκεϊ, η Κένταλ Κόιν Σκόφιλντ επέστρεψε ένα μήνα μετά τη γέννα του γιου της και συνέβαλε στην κατάκτηση χρυσού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στο curling, οι Σουηδέζες Άννα Χάσελμποργκ, Άγκνες Κνοχενχάουερ και Σάρα ΜακΜάνους παίρνουν μαζί στις προπονήσεις τα παιδιά τους, ενώ οι Καναδές Ρέιτσελ Χόμαν και Ντενίζ Ντιούπον έχουν πάντα τις οικογένειές τους στο πλευρό τους, ακόμα και σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Μεξικανή Σάρα Σλέπερ και ο 17χρονος γιος της θα γίνουν το πρώτο δίδυμο μητέρας-γιου που θα συμμετάσχει στους ίδιους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, ενώ η skeleton slider Κέλι Κέρτις γέννησε το 2023 και έκτοτε έχει σε κάθε διοργάνωση μαζί της τα παιδιά της.