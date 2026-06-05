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Αδιανόητο σκάνδαλο στην Πλίμουθ: Οι παίκτριες φωτογραφήθηκαν με τις νέες φανέλες και μετά τις απέλυσαν μέσω email!

Αδιανόητο σκάνδαλο στην Πλίμουθ: Οι παίκτριες φωτογραφήθηκαν με τις νέες φανέλες και μετά τις απέλυσαν μέσω email!

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η Πλίμουθ Αργκάιλ αποφάσισε να μην ανανεώσει κανένα από τα συμβόλαια των παικτριών της αφήνοντάς τις «ξεκρέμαστες» μετά την πιο επιτυχημένη σεζόν στην ιστορία τους.

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Σάλος έχει ξεσπάσει στο αγγλικό ποδόσφαιρο μετά την πρωτοφανή απόφαση της διοίκησης της Πλίμουθ Αργκάιλ να μην ανανεώσει το συμβόλαιο σχεδόν καμίας από τις παίκτριες της ομάδας γυναικών!

Το γεγονός αυτό προκαλεί ακόμα περισσότερη οργή, καθώς ήρθε αμέσως μετά την πιο επιτυχημένη σεζόν στην ιστορία του συλλόγου, κατά την οποία η ομάδα έφτασε μέχρι τον τελικό των playoffs ανόδου για τη WSL 2, όπου έχασε από τη Γουλβς.

Το περασμένο Σάββατο οι παίκτριες έλαβαν ένα εντελώς απρόσωπο email που τις ενημέρωνε ότι μένουν ελεύθερες από την ομάδα. Η δικαιολογία της διοίκησης αφορούσε το «υψηλότερο από το αναμενόμενο οικονομικό κόστος» της επόμενης σεζόν, επιλέγοντας έτσι να κάνει... περικοπές ξεκινώντας από το γυναικείο τμήμα. Η απόφαση αυτή οδήγησε και την προπονήτρια της Πλίμουθ, Μαρί Χούριχαν, σε παραίτησή ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι παίκτριες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταγγέλλοντας τη στάση του κλαμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η απόφαση κοινοποιήθηκε σε εμας μέσω ενός ψυχρού email, χωρίς να υπαρχει περιθώριο για ειλικρινή διάλογο. Πιστεύουμε ότι το προσωπικό και οι αθλήτριες που έδωσαν τα πάντα για το έμβλημα αυτό άξιζαν μεγαλύτερη φροντίδα, σεβασμό και ενσυναίσθηση». Ολες οι παίκτριες είχαν μονοετή συμβόλαια, επομένως το σοκ τους ήταν τεράστιο, αφού πλέον έχουν ελάχιστο χρόνο για να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

Το κερασάκι στην τούρτα της όλης υπόθεσης είναι και η εκμετάλλευση των γυναικών αυτών από την ομάδα τους για επικοινωνιακούς λόγους. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο σύλλογος χρησιμοποίησε τις παίκτριες στην επίσημη φωτογράφιση για την προώθηση και διαφήμιση των νέων εμφανίσεων. Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σφοδρές, με τους φιλάθλους να κατηγορούν την Πλίμουθ ότι τις εκμεταλλεύτηκε στυγνά για λόγους μάρκετινγκ και στη συνέχεια τις άφησε... ξεκρέμαστες, δημιουργώντας μια εξαιρετικά αρνητική εικόνα για τις πρακτικές του συλλόγου.

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