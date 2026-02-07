Εϊλίν Γκου: Η Ολυμπιονίκης που βγάζει 21 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά μόλις το 0,43% των εσόδων της προέρχεται από το σκι

Η Εϊλίν Γκου δεν είναι απλώς μια χαρισματική αθλήτρια του φρίσταϊλ σκι, αλλά κι ένα φαινόμενο στον κλάδο της επιχειρηματικότητας. Σε ηλικία μόλις 22 ετών, έχει καταφέρει να μετατρέψει το ταλέντο της σε μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση, ξεπερνώντας σε έσοδα αθλήτριες των δημοφιλέστερων σπορ (όπως π.χ. η Ναόμι Οσάκα). Το 2025, σύμφωνα με το Forbes, τα συνολικά της έσοδα άγγιξαν τα 21,3 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό τεράστιο αν αναλογιστεί κανείς ότι κάνει ένα άθλημα με περιορισμένη τηλεοπτική προβολή.

Από τα χρήματα αυτά ωστόσο, ένα πολύ μικρό ποσοστό προέρχεαι από την αθλητική της δραστηριότητα μιας και πέρυσι η Γκου κέρδισε μόλις 92.000 ευρώ από το σκι. Όλα τα υπόλοιπα προήλθαν από χορηγίες και εμπορικές συνεργασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Σαν Φρανσίσκο το 2003, με κινεζικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας της, η 22χρονη σκιερ μπορεί να κινείται ανάμεσα σε δύο τεράστιες αγορές, την αμερικανική και την κινεζική. Στα κινεζικά social media (όπως το Weibo) έχει τεράστια απήχηση με εκατομμύρια περισσότερους ακολούθους απ’ ό,τι στο Instagram. Μεγάλες εταιρείες με πολυτελή προϊόντα επενδύουν στο πρόσωπό της προκειμένου να τους τα διαφημίσει με το αζημίωτο, βάζοντας κάθε χρόνο τεράστια ποσά στους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

Η ίδια έχει συνεργαστεί με brands όπως η Louis Vuitton, η Porsche, η Red Bull, αλλά και με κινεζικούς κολοσσούς όπως η Anta και η TCL. Η παρουσία της δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό, καθώς ενίοτε δουλεύει και ως μοντέλο για διάσημους οίκους μόδας στην Κίνα και λειτουργεί ως σύμβολο μιας νέας γενιάς αθλητριών που επενδύουν το image τους για να βγάλουν τα χρήματα που δεν μπορούν να κερδίσουν τόσο εύκολα από τα λιγότερο προβεβλημένα σπορ.

Η ίδια έχει δημιουργήσει ένα κερδοφόρο προσωπικό brand με την εμπορική της αξία να παραμένει υψηλή ακόμα κι αν αποφασίσει να σταματήσει το σκι.

Πέραν των social media όμως έχει ήδη μια εντυπωσιακή συλλογή μεταλλίων στο φρίσταϊλ σκι. Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022 έγινε η νεότερη Ολυμπιονίκης του αθλήματος, κερδίζοντας δύο χρυσά μετάλλια (Big Air και Halfpipe) και ένα ασημένιο (Slopestyle). Παράλληλα, είναι η κορυφαία σε νίκες σε Παγκοσμιο Κυπελλο στο freeskiing, έχοντας καταγράψει πάνω από 19 νίκες σε αγώνες Halfpipe και Big Air.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Μιλάνο-Κορτίνα θέλει να υπερασπιστεί τους τίτλους της, ως μία από τις σπουδαιότερες αθλήτριες του freestyle skiing παγκοσμίως.