Μάντη Περσάκη στο GWomen: «Με το Porto Carras Athlos ερχόμαστε κοντά στον αθλητισμό και αυτό είναι το καλύτερο δώρο στον εαυτό μας»

Με περισσότερες από 800 συμμετοχές και 48 δράσεις μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, το Porto Carras Athlos 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και αποδεικνύοντας από την πρώτη κιόλας χρονιά τη δυναμική του. Από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου, το Porto Carras Grand Resort γέμισε με αθλητικές δραστηριότητες, προγράμματα ευεξίας και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Το πρόγραμμα ήταν γεμάτο από το πρωί μέχρι το βράδυ, με δράσεις που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα. Αθλητές, προπονητές, instructors και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνδυάσουν την άσκηση, τη χαλάρωση και τη διασκέδαση σε ένα τετραήμερο γεμάτο ενέργεια. Iδιαίτερα έντονη ήταν και η διεθνής παρουσία, καθώς άνθρωποι από 15 διαφορετικές χώρες βρέθηκαν στη Χαλκιδική για να συμμετάσχουν στη διοργάνωση. Από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία μέχρι την Κύπρο, τη Σερβία και τη Βουλγαρία!

Μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες του χώρου του fitness και της ευεξίας βρέθηκε στο Porto Carras Athlos 2026, μεταφέροντας στο κοινό τη φιλοσοφία της γύρω από την κίνηση, την ισορροπία και την καλή φυσική κατάσταση. Με πολυετή εμπειρία και μια ξεχωριστή προσέγγιση στην άσκηση, η Μάντη Περσάκη μοιράστηκε σκέψεις, συμβουλές και την αγάπη της για το Pilates, αναδεικνύοντας τη σημασία της καθημερινής φροντίδας του σώματος και του νου.

Το GWomen τη συνάντησε στο Porto Carras Athlos και μίλησε μαζί της για τα μυστικά του Pilates, τη σημασία της κίνησης στην καθημερινότητα και όλα όσα την εμπνέουν να παραμένει δραστήρια, δημιουργική και γεμάτη ενέργεια.