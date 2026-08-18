Την πρώτη της επίσημη προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποίησε η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για τη σεζόν 2026-2027.

Την ομάδα υποδέχτηκε ο Διοικητικός Υπεύθυνος, Δημήτρης Χασεκίδης, ο οποίος καλωσόρισε αθλήτριες και τεχνικό επιτελείο στην προετοιμασία, ενώ παράλληλα συνεχάρη όλους για την εξαιρετική και άκρως επιτυχημένη περσινή αγωνιστική περίοδο.

Παρά τις περυσινές επιτυχίες, ο πήχης παραμένει ψηλά. Ο στόχος είναι η διατήρηση των κεκτημένων και η συνέχιση του πρωταθλητισμού, με τον Δικέφαλο να έχει μπροστά του και τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Η σεζόν ξεκινά με το Super Cup στα τέλη Σεπτεμβρίου, το οποίο αποτελεί την πρώτη μεγάλη αγωνιστική πρόκληση της νέας χρονιάς.

Η δουλειά ξεκινά, με το χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ να θέτει από την πρώτη ημέρα υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη.