Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας από τους προπονητές και τις αρχηγούς των ομάδων, έγιναν γνωστές οι κορυφαίες της περσινής αγωνιστικής περιόδου στην Α1 Γυναικών.

Η μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Ολίνα Ανδρίτσου του ΠΑΟΚ, η οποία αναδείχθηκε MVP της σεζόν, ενώ επίσης συμπεριλήφθηκε και στην κορυφαία επτάδα ως πλέι μέικερ. Ο ΠΑΟΚ φυσικά είχε την τιμητική του και στις υπόλοιπες κατηγορίες, με την Εμμανουέλα Τσικνάκη να ξεχωρίζει στη θέση της τερματοφύλακα, την Έλενα Κερλίδη στο δεξί εξτρέμ, τη Σάνια Πρέμοβιτς στο δεξί ίντερ και τη Μίλιτσα Γκρμπάσεβιτς να παίρνει το βραβείο της κορυφαίας αμυντικού.

Στην κορυφαία επτάδα βρέθηκαν επίσης η Ευγενία Σαμόλαδα της ΑΕΚ στη θέση του πίβοτ, η συμπαίκτριά της Μονίκ Ενρίκε στο αριστερό ίντερ και η Χρήστα Στουγιαννίδου της Νέας Ιωνίας στο αριστερό εξτρέμ.

Το βραβείο της καλύτερης νέας παίκτριας (Κ21) πήρε η Κλεοπάτρα Ρούσσου της Νέας Ιωνίας, ενώ κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Πελεκίδης του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι κορυφαίες της περσινής σεζόν: