Ανδρίτσου στο GWomen: «Κανείς δεν πίστευε ότι θα προκριθούμε στο Euro 2026 ούτε καν εμείς»

Η Ολυμπία Ανδρίτσου είναι μία από τις πρωταγωνίστριες της εθνικής ομάδας χάντμπολ γυναικών, η οποία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Euro 2026. Οι περισσότεροι όμως την γνωρίζουν ως «Ολίνα», όπως άλλωστε τη φωνάζουν από μικρή και οι γονείς της, ένα πιο χαριτωμένο όνομα, όπως λέει και η ίδια, ενώ το κανονικό της όνομα το πήρε από τη γιαγιά της, Ολυμπία.

Γεννήθηκε στα Γιαννιτσά, όμως έχει «γυρίσει» αρκετά μέρη της Ελλάδας μέσα από την πορεία της στο χάντμπολ. Η Καστοριά αποτέλεσε την αφετηρία της καριέρας της, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Αθήνα λόγω και των σπουδών της και σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Με τον «Δικέφαλο» έχει ήδη κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος στα 100 χρόνια του συλλόγου, ενώ φυσικά θέτει ως στόχο και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Ολίνα έχει δυνατό σουτ και ξεχωρίζει ως σκόρερ, ενώ όπως λέει η ίδια έχει μάθει να αποφεύγει τις σκληρές επαφές, χάρη και στον… αδερφό της. Μεγαλώνοντας έπαιζαν συχνά δυναμικά μεταξύ τους, κάτι που τη βοήθησε να εξελίξει την ικανότητά της να αποφεύγει την πίεση λέει γελώντας και να βρίσκει τρόπο να φτάνει με επιτυχία μέχρι το αντίπαλο τέρμα.

Η Ολίνα Ανδρίτσου μίλησε στο GWOMEN για την πορεία της στον αθλητισμό, τη ζωή της εκτός γηπέδων, τα όνειρά της, αλλά και το… μανιφέστ που έκανε πριν τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας. Επειδή ήταν ένα επίτευγμα που ήθελε πολύ, μία Παρασκευή ζήτησε από το ChatGPT να της δημιουργήσει μια εικόνα όπου η ίδια κρατά το Κύπελλο και το βραβείο της MVP, μια εικόνα που, όπως φαίνεται, έγινε πραγματικότητα την επόμενη κι όλας Δευτέρα.

Ένα άθλημα που τελικά την επέλεξε και όχι το αντίστροφο, και που όμως η ίδια αγάπησε βαθιά στην πορεία. Ευτυχώς και για το ίδιο το χάντμπολ, αφού πλέον μιλάμε για μία από τις πιο διακεκριμένες αθλήτριες του χάντμπολ γυναικών στην Ελλάδα.

Δεν το επέλεξα εγώ το χάντμπολ, αυτό με επέλεξε

Ας την γνωρίσουμε λοιπόν λίγο καλύτερα!