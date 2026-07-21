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Ξεκίνησε η προετοιμασία της Ελλάδας για τους Μεσογειακούς Αγώνες
21/07/2026
ΒΟΛΕΙ

Ξεκίνησε η προετοιμασία της Ελλάδας για τους Μεσογειακούς Αγώνες

Δημήτρης Μύτικας

Η Μεσογειακή ομάδα γυναικών άρχισε την προετοιμασία της για τους Αγώνες του Τάραντο, με στόχο μια δυναμική παρουσία στη διοργάνωση που ξεκινά στις 21 Αυγούστου.

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Σε ρυθμούς Μεσογειακών Αγώνων κινείται η Μεσογειακή ομάδα γυναικών, καθώς άρχισε η προετοιμασία της ενόψει της συμμετοχής της στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στο Τάραντο της Ιταλίας, από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Την τεχνική ηγεσία έχει ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Μπακοδήμος, με συνεργάτες τους Παναγιώτη Τσότρα και Ευαγγελία Γκόγκου.

Η προετοιμασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο γήπεδα, στον Άγιο Δημήτριο και στη Γλυφάδα, όπου η ελληνική ομάδα θα συνεχίσει τις προπονήσεις της μέχρι την αναχώρησή της για την Ιταλία.

Στην κλήρωση των ομίλων, η Ελλάδα τοποθετήθηκε στον Β' όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, την Αλγερία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία.

Στον Α' όμιλο συμμετέχουν η διοργανώτρια Ιταλία, η Σερβία, η Αίγυπτος, η Βοσνία και η Συρία.

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