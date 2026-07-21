WBLA: Lady Warriors και Alley oopsies στον μεγάλο τελικό της ιστορικής πρώτης σεζόν!

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν και οι αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 7–9, με τις ομάδες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.

Αποτελέσματα

Final 4 Lady Warriors 102 – 43 Batskets



Οι Lady Warriors επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους πορεία στη φετινή διοργάνωση, πραγματοποιώντας μία ακόμη πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στις Batskets. Με σταθερό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, εξασφάλισαν τη νίκη και έγιναν η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της 1ης Σεζόν του WBLA.



Alley oopsies 64 – 35 Reunited Airballs Club



Στον δεύτερο ημιτελικό, οι Alley oopsies παρουσίασαν ένα πολύ συγκροτημένο αγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στις Reunited Airballs Club και έφτασαν στη νίκη, εξασφαλίζοντας το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Τελικός Κατάταξης Θέσεων 7–9 Cool-es 44 – 27 Ballin' Babes



Οι Cool-es ολοκλήρωσαν με θετικό τρόπο τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, επικρατώντας των Ballin' Babes και διατηρώντας την 7η θέση της τελικής κατάταξης του πρωταθλήματος. Οι Ballin' Babes ολοκλήρωσαν την πρώτη τους συμμετοχή στο WBLA με αξιόλογη προσπάθεια και σημαντικές αγωνιστικές εμπειρίες που αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Η ώρα των Τελικών έφτασε! Όλα πλέον οδηγούν στη μεγάλη μπασκετική γιορτή του WBLA, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στο γήπεδο Eurohoops – Λεόντειος Σχολή Πατησίων, όπου θα ολοκληρωθεί η πρώτη ιστορική σεζόν της διοργάνωσης.



Μικρός Τελικός | 18:30 Batskets vs Reunited Airballs Club. Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν την 3η θέση του πρωταθλήματος, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Μεγάλος Τελικός | 20:00 Lady Warriors vs Alley oopsies. Οι δύο κορυφαίες ομάδες της τελικής φάσης θα αναμετρηθούν με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τίτλου και την ανάδειξη της πρώτης πρωταθλήτριας στην ιστορία του WBLA – Women's Basketball League Athens.



Η αυλαία της πρώτης σεζόν πέφτει με δύο αναμετρήσεις που αναμένεται να προσφέρουν δυνατές συγκινήσεις, όμορφο μπάσκετ και μοναδικές στιγμές για αθλήτριες, προπονητές και φιλάθλους.



Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 25 Ιουλίου στο γήπεδο "Eurohoops – Λεόντειος Σχολή Πατησίων" για να ζήσουμε μαζί τη μεγάλη γιορτή του γυναικείου ερασιτεχνικού μπάσκετ και να αναδείξουμε την πρώτη πρωταθλήτρια ομάδα του WBLA!

Eurohoops – Λεόντειος Σχολή Πατησίων 18:30 | Μικρός Τελικός Batskets vs Reunited Airballs Club 20:00 | Μεγάλος Τελικός Lady Warriors vs Alley oopsies

