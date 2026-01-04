«Θα στενοχωρηθώ να πεθάνω γιατί δε θα μπορώ να βλέπω την Άρσεναλ πια», συνήθιζε να λέει η Μαρία Πετρή, που έγινε γνωστή ως η πιο αγαπητή φίθαθλος των Κανονιέρηδων. Η Ελληνοκύπρια δασκάλα, ωστόσο, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της κατάφερε να αποκτήσει μία μόνιμη θέση στο «Έμιρεϊτς».

Σπουδαία πρωτοβουλία από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, η οποία θέλησε να τιμήσει με έναν ξεχωριστό τρόπο τη μνήμη της αγαπητής οπαδού της που «έφυγε» στα 83 της, το 2022. Οι Άγγλοι φιλοτέχνησαν μία νέα τοιχογραφία στο γήπεδό τους, στην οποία απεικονίζεται η Μαρία Πετρή μαζί με άλλες γυναίκες φιλάθλους των Λονδρέζων.

Lifelong Arsenal fan, Maria Petri has been immortalised at the Emirates❤️



A new mural inside the Emirates pays tribute to fans of AWFC, one fan in particular Maria Petri.



Maria followed the Arsenal since the 1950s and supported the team at every game. Maria sadly passed away… pic.twitter.com/Rt6pjUGzbs — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) December 27, 2025

Ένα ιδιαίτερος φόρος τιμής σε μία από τις πιο πιστές οπαδούς τους, η οποία ακολουθούσε πιστά την ομάδα από τα 12 της χρόνια και δεν την άφησε ποτέ. Από τη δεκαετία του '50 παρακολουθούσε ανελλιπώς την ανδρική ομάδα της Άρσεναλ, τα τμήματα υποδομής, είχε όμως κι ένα ξεχωριστό δέσιμο και με την ομάδα γυναικών την οποία στήριξε από τη δημιουργία της, το 1987.

Ήταν εκεί, σε κάθε εποχή για τους Κανονιέρηδες, σε κάθε μετάβαση, στα εύκολα και στα δύσκολα. Θα συνεχίσει να είναι παρούσα στο αγαπημένο της γήπεδο ως μία διαχρονική μορφή που θα υπενθυμίζει σε όλους ότι οι σύλλογοι χτίζονται από τον κόσμο τους.