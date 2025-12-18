1ο All Star Game Handball Γυναικών, μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού

Σε μια πρωτοποριακή κίνηση προχωρά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητών Χειροσφαίρισης (Π.Σ.Α.Χ.), με τη διοργάνωση του 1ου All Star Game Handball Γυναικών.

Η ξεχωριστή γιορτή για τον αθλητισμό και τη γυναίκα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στις 17:00, στο κλειστό γυμναστήριο Μελισσίων «Παναγιώτης Τριανταφύλλου», με ζωντανή μετάδοση από την δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ).

Το 1ο All Star Game Handball Γυναικών γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Πεντέλης, της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε), της Περιφέρειας Αττικής και της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» του ΥΠΑΙΘΑ.

Το All Star Game θα αποτελέσει μια γιορτή του αθλητισμού, της ισότητας και της κοινωνικής προσφοράς αναδεικνύοντας την δύναμη, τη χάρη και το πάθος των γυναικών για το άθλημα.

«Κάποιες μάχες δεν φαίνονται, κερδίζονται μέσα μας»

Όπως ενημερώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητών Χειροσφαίρισης: «Σε συνεργασία με το "Make Place for One More Women" και τους HELLENIC OLYMPIANS ASSOCIATION (Ε.Σ.Ο.Α.) ενώνουμε τις δυνάμεις μας και στέλνουμε μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που άνοιξαν δρόμους - τις αθλήτριες, τις προπονήτριες, τις εθελόντριες και τις διοικήτριες - που με το πάθος και την αφοσίωσή τους αποδεικνύουν ότι κάθε γήπεδο χωράει "Μία γυναίκα ακόμη".

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπική δράση για τον μικρό Κωνσταντίνο και όλοι μαζί θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να τον στηρίξουμε στην μάχη που δίνει με θάρρος απέναντι σε μια κακοήθη νεοπλασία. Ο Κωνσταντίνος αγαπάει με όλη του την ψυχή το χάντμπολ και είναι μεγάλος θαυμαστής της Εθνικής μας ομάδας. Με τη δική του δύναμη ψυχής, μας υπενθυμίζει τι σημαίνει πίστη, αγώνας και ελπίδα.

Πριν από το μεγάλο αγώνα θα λάβει μέρος αναπτυξιακό τουρνουά με την συμμετοχή ακαδημιών από όλη την Ελλάδα, δράση ψυχικής υγείας μέσα από το πάνελ με θέμα "Ψυχική Υγεία και Ισότητα Φύλων στο Ελληνικό Χάντμπολ".

Παράλληλα, οι εθελόντριες του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" θα είναι μαζί μας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού.

Η δύναμη του χάντμπολ είναι η δύναμη των ανθρώπων του και η δύναμη της γυναίκας, είναι η δύναμη της ζωής. Με την δική σας στήριξη, η διοργάνωση θα εμπνεύσει, θα συγκινήσει και θα ενώσει .

Σας περιμένουμε όλους να ζήσουμε κάτι μοναδικό!»

Yπό την αιγίδα

Χορηγοί

Sportad, Amistim, Skeyndor by DelRio, Ανώτατες Σχολές ΑΛΦΑ ΣΑΕΚ, Apollonion, ΒΙΚΟΣ, Pizza Fan, NANOU Donuts House, DOLE, ΒΙΟ STEEL, Poniros Masterpieces Of Greek Jewellery, BOSTON Dry Cleaners, Pro Sports Erima, Ταραντίλης, Γρ. Πετρίδης @ σία, Spoon.

Xορηγός Μετάδοσης

ΕΡΤ

Χορηγός Επικοινωνίας

Gazzetta, GWomen

