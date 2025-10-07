Η ευρωπαϊκή περιπέτεια συνεχίζεται για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, που κράτησαν ψηλά τη σημαία του ελληνικού χάντμπολ γυναικών και βρίσκονται πλέον στους «32» του EHF European Cup.

Μετά τον αποκλεισμό της Αναγέννησης Άρτας και του Πανοράματος, οι δύο ομάδες είναι οι μοναδικοί εκπρόσωποι της χώρας στη διοργάνωση και έμαθαν την Τρίτη (07/10) τους επόμενους αντιπάλους τους, μέσα από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε.

Ο ΠΑΟΚ, φιναλίστ του περσινού πρωταθλήματος, θα αναμετρηθεί με την αυστριακή Άτζγκερσντορφ, ενώ η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με την τουρκική Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ, μια ομάδα με παράδοση και δυναμική στην Ευρώπη.

Και οι δύο ελληνικές ομάδες θα ξεκινήσουν τις μάχες τους εκτός έδρας, το Σαββατοκύριακο 8-9 Νοεμβρίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μία εβδομάδα αργότερα (15-16 Νοεμβρίου) σε Πυλαία και Αθήνα αντίστοιχα. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα από την EHF.