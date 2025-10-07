GWomen
AEK WOMEN
07/10/2025
ΧΑΝΤΜΠΟΛ

European Cup χάντμπολ γυναικών: Οι αντίπαλοι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στους «32»

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την τουρκική Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ και ο ΠΑΟΚ την αυστριακή Άτζγκερσντορφ στη φάση των «32» του EHF European Cup χάντμπολ γυναικών, με τα πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται εκτός έδρας στις 8-9 Νοεμβρίου.

Η ευρωπαϊκή περιπέτεια συνεχίζεται για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, που κράτησαν ψηλά τη σημαία του ελληνικού χάντμπολ γυναικών και βρίσκονται πλέον στους «32» του EHF European Cup.

Μετά τον αποκλεισμό της Αναγέννησης Άρτας και του Πανοράματος, οι δύο ομάδες είναι οι μοναδικοί εκπρόσωποι της χώρας στη διοργάνωση και έμαθαν την Τρίτη (07/10) τους επόμενους αντιπάλους τους, μέσα από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε.

Ο ΠΑΟΚ, φιναλίστ του περσινού πρωταθλήματος, θα αναμετρηθεί με την αυστριακή Άτζγκερσντορφ, ενώ η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με την τουρκική Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ, μια ομάδα με παράδοση και δυναμική στην Ευρώπη.

Και οι δύο ελληνικές ομάδες θα ξεκινήσουν τις μάχες τους εκτός έδρας, το Σαββατοκύριακο 8-9 Νοεμβρίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μία εβδομάδα αργότερα (15-16 Νοεμβρίου) σε Πυλαία και Αθήνα αντίστοιχα. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα από την EHF.

