Καταδικάστηκε σε 90 χρόνια φυλάκισης ο προπονητής που βιντεοσκοπούσε γυμνές τις αθλήτριες του

Ακόμη μία καταδίκη προπονητή για σεξουαλική κακοποίηση και συγκεκριμένα στον προπονητή ενόργανης γυμναστικής Σον Γκάρντνερ. Έπειτα από καταγγελίες αθλητριών οι αρχές ανακάλυψαν σε έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές του, παράνομο οπτικοακουστικό υλικό των αθλητριών. Ο πρώην προπονητής είχε τοποθετήσει κρυφά κάμερα τόσο στα αποδυτήρια όσο και στις τουαλέτες σε ώρες που οι αθλήτριες άλλαζαν ή χρησιμοποιούσαν την τουαλέτα.

Οι αρχές ακολούθησαν στη σύλληψη του πρώην προπονητή τον Αύγουστο του 2025 ενώ ο ίδιος ομολόγησε τον Μάιο του 2026 για τρεις ομοσπονδιακές κατηγορίες παραγωγής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Έπειτα από το συγεκριιμένο συμβάν, περισσότερες αθλήτριες βρέθηκαν να καταγγέλουν τον Γκάρντνερ για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική κακοποίηση και συγκεκριμένα πρώην αθλήτριες του Ινστιτούτο Γυμναστικής και Χορού Τσάου, στην Αϊόβα.

Άλλες καταγγελίες σε βάρος του συγκεκριμένου πρώην προπονητή αφορούσαν την κατάχρηση εξουσίας και την εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης που του έδειχναν οι αθλήτριες. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν έχουν οδηγήσει σε καταδίκη, καθώς η ποινή των 90 ετών φυλάκισης αφορά αποκλειστικά το οπτικοακουστικό υλικό που απεικόνιζε γυμνές αθλήτριες.

Αίσθηση έχει προκαλέσει και ο χειρισμός προηγούμενων καταγγελιών από άλλες αθλήτριες, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων και ενίσχυσης της προστασίας των αθλητριών από τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς. Το U.S. Center for SafeSport είχε επιβάλει προσωρινό αποκλεισμό στον Γκάρντνερ το 2022, έπειτα από σχετική καταγγελία.

Η υπόθεση του Γκάρντνερ παραμένει ανοιχτή σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς οι καταγγελίες στην Αϊόβα και οι αστικές δικαστικές διαδικασίες συνεχίζουν να θέτουν στο επίκεντρο τις ευθύνες των αρμόδιων φορέων και την ανάγκη ουσιαστικότερης προστασίας των νεαρών αθλητών.