Σκάνδαλο κακοποίησης στην ομάδα ρυθμικής της Ιταλίας: «Μας άφηναν με το εσώρουχο και μας κλείδωναν σε ένα δωμάτιο»

Ο χώρος της ρυθμικής γυμναστικής στην Ιταλία δοκιμάζεται από ένα σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει, καθώς η Εμανουέλα Μακαράνι, τεχνική διευθύντρια της εθνικής ομάδας επί 30 χρόνια, απολύθηκε μετά τις κατηγορίες σε βάρος της για κακομεταχείριση των αθλητριών. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες της οι οποίες ήρθαν στο φως μέσω υποκλοπών αποκάλυψαν σοκαριστικές πρακτικές ψυχολογικής βίας και κακοποίησης κατά νεαρών αθλητριών.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η Gazzetta dello Sport, στο στόχαστρο βρέθηκε και η Τζουλιέτα Κανταλούπι, πρώην προπονήτρια του συλλόγου Fabriano, από όπου προέρχονται αθλήτριες όπως η Σοφία Ραφαέλι, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι, και η Μιλένα Μπαλντασαρί. Οι μαρτυρίες που προκύπτουν από τις συνομιλίες αυτές αποκαλύπτουν μία σειρά σκληρών και εξευτελιστικών πρακτικών τιμωρίας, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια της αυστηρότητας που παραδοσιακά υπάρχει στη ρυθμική γυμναστική.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που καταγράφηκε στις 17 Νοεμβρίου 2022, η Όλγα Τισίνα, βοηθός της Μακαράνι, περιγράφει πως η Κανταλούπι εξανάγκαζε τις αθλήτριες να αφαιρούν κομμάτια από τα ρούχα τους κάθε φορά που αποτύγχαναν σε μια άσκηση. Η διαδικασία αυτή συνεχιζόταν μέχρι που οι αθλήτριες έμεναν με τα εσώρουχά τους, βιώνοντας τον απόλυτο εξευτελισμό μπροστά στους προπονητές και τις συναθλήτριές τους!

Επιπλέον, υπήρξαν καταγγελίες πως αθλήτριες ηλικίας 14 έως 16 ετών κλειδώνονταν μέσα σε ένα μικρό, κρύο δωμάτιο χωρίς πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας, ως τιμωρία για τις χαμηλές επιδόσεις τους στην προπόνηση. Αναγκάζονταν να κάθονται στο πάτωμα, σε συνθήκες απόλυτης απομόνωσης, βιώνοντας τον τρόμο και την ταπείνωση από τις ίδιες τις προπονήτριές τους.

Ακόμα και η χάλκινη Ολυμπιονίκης, Σοφία Ραφαέλι, φαίνεται πως υπέστη αυτές τις βάναυσες τιμωρίες στο παρελθόν. Σε συνομιλία από τον Δεκέμβριο του 2022, που είδε τα φώτα της δημοσιότητας αποκαλύπτεται πως αναγκάστηκε να γονατίσει μπροστά σε προπονήτρια και να την εκλιπαρεί για συγχώρεση, έπειτα από μια άστοχη εκτέλεση άσκησης.

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας στον χώρο της ρυθμικής γυμναστικής. Η ιταλική ομοσπονδία δέχεται έντονες επικρίσεις για την απουσία ελέγχου στα τμήματά της, ενώ η απότομη αποχώρηση της Κανταλούπι τον Σεπτέμβριο του 2023 για να αναλάβει την εθνική ομάδα του Ισραήλ ενίσχυσε τις υποψίες για την ενοχή της.

Επιθυμία όλων είναι φυσικά το να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του αθλήματος, προστατεύοντας έτσι τις αθλήτριες της νέας γενιάς από κάθε μορφή κακοποίησης.

"Elle a obligé Sofia Raffaeli et Serena Ottaviani à lancer le cerceau et chaque fois qu’elles n'y parvenaient pas, elles devaient retirer une partie de leurs vêtements. Et à la fin, elles sont restés en sous-vêtements."https://t.co/Ds9TS5vyMD