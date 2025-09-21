Συγκλονίζει Γερμανίδα παίκτρια για περιστατικό στο EURO: «Με είπαν ρατσίστρια και ότι πρέπει να αυτοκτονήσω»

Η Γερμανία έφτασε δια πυρός και σιδήρου στα ημιτελικά του Women's EURO 2025 νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, κάμπτοντας την αντίσταση της Γαλλίας στα πέναλτι. Ένα ματς που στιγματίστηκε από την φάση του 13ου λεπτού, όταν η Κάθριν Χέντριχ τράβηξε από τα μαλλιά την αντίπαλό της, τη Γαλλίδα Εμπόκ, και αποβλήθηκε από νωρίς.

Η αρνητική πρωταγωνίστρια της φάσης μίλησε την «Bild» σχετικά με το περιστατικό και ό,τι ακολούθησε εκτός αγωνιστικού χώρου, καθότι έλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιθετικά μηνύματα.

«Τελείως άγνωστοι μου έστειλαν προσωπικά μηνύματα στο Instagram. Το πιο παράλογο, με κατηγόρησαν πως είμαι ρατσίστρια, κάτι που φυσικά δεν είναι αλήθεια», δήλωσε αρχικά τονίζοντας πως πλέον βλέπει εκείνες τις εικόνες με χιούμορ.

Όμως τότε μόνο έτσι δεν ήταν, αφού εκείνες τις πρώτες στιγμές ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Ακόμα και τώρα δεν μπορώ να γελάσω καθόλου... Έπρεπε να ακούσω πάρα πολλά πράγματα. Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι κάποιος μου έγραψε πως πρέπει να αυτοκτονήσω! Σήμερα, θα συμβούλευα όλες τις παίκτριες να μην παρακολουθούν καθόλου τις ειδήσεις, γιατί επηρεάζουν υποσυνείδητα».

«Ήταν μία ατυχής φάση. Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα ότι ήταν τα μαλλιά της. Φαίνεται απίστευτα ηλίθιο και καταλαβαίνω γιατί η διαιτητής έπρεπε να δείξει κόκκινη κάρτα», κατέληξε η Χέντριχ.