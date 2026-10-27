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Γονείς έγιναν η Ντανίλοβιτς και ο Όμπλακ: Το ελληνικό όνομα που έδωσαν στον γιο τους
27/10/2026

Γονείς έγιναν η Ντανίλοβιτς και ο Όμπλακ: Το ελληνικό όνομα που έδωσαν στον γιο τους

Μάρθα Χωριανοπούλου

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Γιαν Όμπλακ και η Όλγα Ντανίλοβιτς, καθώς έγιναν πρώτη φορά γονείς και έδωσαν στο γιο του ένα όνομα με ελληνικές ρίζες.

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Ένα όνομα με ελληνικές ρίζες επέλεξαν για τον γιο τους η Όλγα Ντανίλοβιτς και ο Γιαν Όμπλακ, καθώς όπως έγινε γνωστό το ζευγάρι έγινε γονείς για πρώτη φορά φέρνοντας στον κόσμο ένα αγοράκι.

Συγκεκριμένα η Σέρβα τενίστρια και ο Σλοβένος τερματοφύλακας έδωσαν στον γιο τους το όνομα Μάξιμ, αφού έχει ελληνικές ρίζες.Το όνομα προέρχεται από το λατινικό Maximus, που σημαίνει «ο μέγιστος» ή «ο μεγαλύτερος», ενώ στην χώρα μας είναι γνωστό και από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή.

Θυμίζουμε πως η Ντανίλοβιτς και ο Όμπλακ είναι μαζί από την άνοιξη του 2023 και πρόσφατα αρραβωνιάστηκαν. Επίπλόεν όσον αφορά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις η Σέρβα τενίστρια είχε σταματήσει προσωρινά με τελευταίο της παιχνίδι τον Φεβρουάριο.

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