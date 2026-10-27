H Μπαρτσελόνα πέραν των τίτλων που κατέκτησε φέτος, σάρωσε και στα βραβεία της Χρυσής Μπάλας, με τις Καταλανές να αναδεικνύονται ομάδα της χρονιάς στη φετινή τελετή του Λονδίνου.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς ο Πέρε Ρομέου και οι παίκτριές του πήραν το quadruple σε μια ονειρική σεζόν, ενώ έφτασαν για έκτη φορά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, την οποία κέρδισαν παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο.

Όλα αυτά, χάρη στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα που είναι αυτή τη στιγμή κατά γενική ομολογία το καλύτερο στον κόσμο. Πέραν του προπονητή τους και της Βίκι Λόπεθ που διακρίθηκαν νωρίτερα, η δική τους Κάτα Κολ παρέλαβε το βραβείο της καλύτερης τερματοφύλακα της χρονιάς.

To βραβείο για τους Μπλαουγκράνα παρέλαβε ο ίδιος ο Ζοάν Λαπόρτα.